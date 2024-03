Los 11 candidatos que buscan reemplazar al fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón

El fiscal de distrito George Gascón se enfrentará a 11 rivales en las elecciones primarias de este martes, entre los que se encuentran una mezcla de fiscales y candidatos que dicen que pueden ofrecer un enfoque más moderado a la reforma de la justicia penal.

Gascón fue elegido en 2020 para reemplazar a la titular Jackie Lacey porque prometió una ola de cambios progresistas. Pero ha sido criticado desde que asumió el cargo al emitir una serie de directivas que los críticos han criticado por ser blandas con el crimen.

Las directivas incluían una norma contra la solicitud de la pena de muerte, una prohibición de transferir a los menores acusados a un tribunal de adultos y prohibiciones de presentar mejoras de sentencia en la mayoría de los casos.

“Esta campaña no se trata de mí, este es un movimiento comunitario”, dijo Gascón en noviembre pasado, cuando inició su campaña de reelección. "Se trata de mirar el sistema de justicia penal del siglo XXI no por el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante".

Entre los candidatos que se postulan para su puesto se encuentran cinco miembros de la oficina de Gascón: Jonathan Hatami, fiscal de abuso infantil; Lloyd “Bobcat” Masson, un fiscal de casos sin resolver; John McKinney, fiscal supervisor del distrito; María Ramírez, subdirectora del fiscal del distrito; y Eric Siddall, fiscal de delitos violentos.

Los jueces del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Debra Archuleta y Craig J. Mitchell, también están en la boleta, junto con David S. Milton, quien se jubiló como juez del Tribunal Superior en 2014.

Los otros candidatos son Jeff Chemerinsky, fiscal federal adjunto; Nathan Hochman, exfiscal general adjunto de Estados Unidos que fue candidato republicano a fiscal general estatal en las elecciones generales de 2022; y el abogado defensor penal Dan Kapelovitz.

La mayoría de los opositores están desafiando una serie de políticas de Gascón, y numerosos candidatos enmarcan una narrativa de crimen fuera de control en Los Ángeles, impulsado por políticas indulgentes que permiten la liberación de los criminales.

La mayoría ha dicho que revertirán los amplios cambios de política que Gascón promulgó en su primer día en el cargo. Gascón, a pesar de todas las críticas, pudo defenderse de dos intentos de destitución.

Durante un debate el mes pasado con nueve de los 11 rivales, Gascón defendió sus directivas. “Hemos visto que el crimen ha disminuido no sólo en nuestra comunidad, sino que estamos viendo que el crimen ha disminuido en todo el país, al mismo tiempo que hemos continuado con los esfuerzos de reforma”, dijo Gascón.

“Estamos demostrando que no sólo no podemos volver a la forma en que hacíamos negocios, sino que el hecho es que nuestras reformas son buenas para la seguridad pública”. Si, como se esperaba, ningún candidato obtiene la mayoría, los dos primeros clasificados se enfrentarán en una segunda vuelta el 5 de noviembre, como todas las contiendas no partidistas en la boleta primaria.

Jonathan Hatami

Whittier, CA - 29 de marzo: DDA Jonathan Hatami anuncia su intento de desafiar al Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascon en el ciclo electoral de 2024 en el restaurante Mission Square el miércoles 29 de marzo de 2023 en Whittier, CA. (Francine Orr/Los Angeles Times vía Getty Images)

Hatami, quien fue contratado como fiscal adjunto en 2006, dijo que quiere restaurar la seguridad pública y hacer reformas significativas en la oficina.

“Como su fiscal de distrito, daré prioridad a la seguridad pública mediante la implementación de estrategias integrales para proteger a todas nuestras comunidades del peligro, prevenir el crimen, mantener la paz, responsabilizar a los delincuentes violentos y establecer un camino hacia el éxito para los delincuentes de bajo nivel”, dijo Hatami en el sitio web de su campaña.

Hatami también sirvió en la primera unidad de Abuso Infantil Complejo del país en el Salón de Justicia en el centro de Los Ángeles, según su campaña.

“Creo en las reformas, la rehabilitación y las segundas oportunidades”, afirmó Hatami. “Sin embargo, primero y siempre debemos cumplir la ley. Debemos equilibrar las reformas con la seguridad pública y la protección de los más vulnerables”.

Hatami promete “devolver la transparencia a la oficina del pueblo, responsabilizar a los malhechores y realizar reformas reales y significativas”.

Lloyd “Bobcat” Masson

Masson, otro miembro de la oficina del fiscal del distrito y fiscal de casos sin resolver, se presenta a sí mismo como un fiscal, no como un político.

Según su campaña, Masson es el único candidato en la contienda que nunca ha estado afiliado ni registrado en ningún partido político.

"Recuperemos nuestras calles y comencemos a invertir en nuestra juventud para que podamos poner fin a los ciclos de trauma", dijo Masson en el sitio web de su campaña. “Los Ángeles necesita un fiscal de distrito fuerte. decirles a los delincuentes que se acabó el tiempo de juego”.

Masson dijo que su principal prioridad es “soltar el martillo” en todos los robos, hurtos y delitos relacionados con hurtos, incluidos los robos en casas particulares, robos de automóviles, robos en tiendas minoristas y robos de convertidores catalíticos.

"También pondría fin a todas las políticas generales de fianza cero y operaría de acuerdo con lo que quieren las comunidades locales", añadió Masson.

El fiscal afirmó que apegarse a viejas tácticas duras contra el crimen no resolverá el problema, del mismo modo que “el énfasis actual en no ir a la cárcel no ha funcionado”.

“Necesitamos todas las herramientas disponibles para resolver el problema de la delincuencia en Los Ángeles. Para ello, debemos explorar soluciones como nuevas tecnologías en rehabilitación y justicia sin sacrificar las voces de nuestras víctimas en casos penales”, añadió.

Masson ha pasado los últimos cuatro años como fiscal de casos sin resolver. Anteriormente, sirvió en la unidad de pandillas durante más de cinco años.

John McKinney

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: John McKinney en el foro de candidatos a fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

McKinney, fiscal adjunto del condado de Los Ángeles durante 25 años, también criticó a Gascón, diciendo que el fiscal del distrito. ha llevado al condado demasiado hacia un lado. “Desde que George Gascón asumió el cargo, nuestro sistema de justicia se ha convertido en un experimento peligroso que reduce las consecuencias de los delitos y erosiona la rendición de cuentas”, dijo McKinney en un anuncio de campaña.

“El crimen ha aumentado. La confianza en nuestro sistema de justicia ha disminuido”. McKinney dijo que restaurará el sentido común en la oficina del fiscal del distrito y garantizará que las víctimas reciban justicia.

“Apoyaré a todas las comunidades mientras buscaré reformas basadas en evidencia que hagan que nuestro sistema sea más justo para todos. Durante mi mandato, el castigo siempre se ajustará al delito, ni más ni menos”, dijo McKinney en el sitio web de su campaña. “Siempre que sea posible, nos centraremos en la fuente del crimen, como los líderes de las redes del crimen organizado, los cárteles y las operaciones de drogas”.

María Ramírez

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: María Ramírez en el foro de candidatos a Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Ramírez, fiscal adjunta en jefe, se unió a la Oficina del Fiscal de Distrito en 1990 y se convirtió en la primera latina en ser promovida a ese puesto, según su campaña.

Ramírez dijo que los votantes desconfían cada vez más del liderazgo de Gascón.

"Nosotros, como líderes del sistema de justicia en el condado de Los Ángeles, debemos comenzar a corregir la profunda erosión de la confianza pública", dijo Ramírez en el sitio web de su campaña.

“Y eso comienza con un nuevo compromiso de proteger realmente a los residentes del condado de Los Ángeles poniendo fin al ciclo de violencia con medidas de justicia apropiadas y justas”.

Para lograr cualquier cambio significativo, Ramírez dijo que la oficina del fiscal del distrito debe colaborar con los líderes comunitarios para desarrollar estrategias efectivas de prevención del delito en comunidades que han estado “cargadas con infraestructura, recursos y servicios inadecuados”.

“George Gascón se equivocó en la reforma al implementar ciegamente políticas generales que no crearon un cambio sostenible sino que pusieron en peligro a nuestras comunidades. Gascón ordenó la liberación de un gran número de delincuentes violentos sin garantizarles una red de seguridad con empleos y servicios sociales” añadió.

Ramírez dijo que los fiscales deben mantener segura a la comunidad restableciendo la rendición de cuentas e implementando medidas de rehabilitación responsables.

Eric Siddall

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: Eric Siddall en el foro de candidatos a fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Siddall, fiscal de delitos violentos y fiscal adjunto, se postula en una plataforma que aboga por una reforma responsable y al mismo tiempo prioriza la seguridad pública. Dijo que liderará una nueva generación de fiscales que trabajarán con las fuerzas del orden para reducir el crimen.

“Necesitamos avanzar en una estrategia de reducción de la violencia centrada en responsabilizar a los criminales más violentos, reconociendo al mismo tiempo el potencial de rehabilitación”, dijo Siddall en el sitio web de su campaña.

“Necesitamos desarrollar una infraestructura para lidiar con nuestras poblaciones con enfermedades mentales y personas sin hogar que no implique encarcelamiento en bicicleta, pero que también reconozca que liberar a las personas a la calle sin un plan es un peligro para todos, incluido el acusado”.

Siddall, que es un latino abiertamente gay, se desempeñó durante casi una década como vicepresidente de la Asociación de Fiscales Adjuntos de Distrito de Los Ángeles. Siddall y el sindicato del fiscal adjunto han estado entre los críticos más destacados de Gascón.

Demandaron con éxito para bloquear una parte de la plataforma de reforma de Gascón que limita el uso de mejoras de sentencia contra delincuentes acusados de nuevos delitos después de que un juez estuvo de acuerdo con la afirmación del sindicato de que violaba la ley de “tres strikes” de California.

Siddall renunció al cargo sindical para declarar su candidatura. Ha sido fiscal adjunto de distrito desde 2007. Siddall promete implementar reformas de justicia penal con sentido común y centrarse en aquellas que estén basadas en evidencia.

Debra Archuleta

Industry, California, octubre de 2023: la jueza Debra Archuleta en el foro de candidatos a fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Los dos jueces actuales del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Archuleta y Mitchell, son elegibles para postularse para el cargo porque tomaron una licencia sin goce de sueldo, dijo Rob Oftring, director de comunicaciones del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, a City News Service.

Archuleta fue abogada litigante antes de unirse al tribunal hace seis años y ha manejado más de 100 juicios con jurado, según su campaña. “Durante los últimos tres años, George Gascón ha implementado políticas que han hecho que las comunidades de todo el condado de Los Ángeles sean más peligrosas”, dijo Archuleta en el sitio web de su campaña.

“Eso necesita cambiar, y sólo cambiará con un fiscal de distrito que tenga la experiencia para hacer el trabajo y la capacidad de derrotar a George Gascón”. Dijo que los delitos violentos son el problema número uno que enfrentan los residentes del condado de Los Ángeles. “Como su próximo fiscal de distrito, aportó 26 años de experiencia en el procesamiento de casos que involucran delitos violentos, a diferencia de George Gascón, quien nunca ha procesado un caso en los tribunales”, dijo Archuleta.

“Los delincuentes violentos serán procesados y castigados, especialmente aquellos que utilicen pistolas y otras armas mortales. Pondré fin a las políticas de "captura y liberación" del actual Fiscal de Distrito”. Archuleta añadió que tomará medidas enérgicas contra el robo organizado en comercios minoristas, también conocido como robos de “aplastar y agarrar”. “Procesaré a estos criminales con todo el peso de la ley, apartándonos de las políticas de captura y liberación de Gascón que permiten a estos delincuentes repetir sus crímenes sin consecuencias”, dijo Archuleta.

Craig J. Mitchell

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: Craig Mitchell en el foro de candidatos a fiscal de distrito de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Mitchell fue nombrado miembro del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en 2005. Ha presidido numerosos casos de alto perfil y se ha hecho conocido por su compromiso con la rehabilitación y la justicia restaurativa, según su campaña. Antes de servir como juez, Mitchell fue fiscal adjunto del fiscal de Los Ángeles. durante más de una década.

“Los Ángeles está en crisis”, dijo Mitchell en el sitio web de su campaña.

“Esta crisis no se puede resolver con un sistema de justicia único para todos. Pondré a nuestros ciudadanos en primer lugar”.

Mitchell dijo que la seguridad pública será su principal prioridad.

“La seguridad pública simplemente no es la principal prioridad de Gascón; más bien, es minimizar las consecuencias que enfrentan los delincuentes por su conducta”, añadió. “Al adoptar políticas suaves con el crimen y al llenar los puestos de alta dirección de su administración con abogados de la Defensoría Pública, Gascón ha adoptado efectivamente el papel de un segundo Defensor Público. Necesitamos un fiscal de distrito, no un defensor público, para garantizar la seguridad de la gente”.

David S. Milton

Industry, CA, miércoles de octubre de 2023: David S. Milton en el foro de candidatos a fiscal de distrito de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Milton, un juez retirado del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que sirvió en el tribunal desde 1995 hasta 2014, también se postula en una plataforma para revertir las políticas de Gascón e instituir nuevas políticas de protección pública.

“Durante más de tres años, hemos visto aumentar la violencia contra víctimas inocentes y colapsar la protección de la ley y el orden en el condado de Los Ángeles”, dijo Milton en el sitio web de su campaña. Milton dijo que la raíz del problema “es nuestro actual fiscal de distrito. Sólo investiga o presenta cargos después de una cobertura mediática vergonzosa y una enorme presión pública”.

Agregó que el “papel del fiscal de distrito es proteger al público sin esperar a que los medios lo obliguen a hacer su trabajo”. Una de sus principales prioridades es procesar a los sospechosos detrás de robos tipo “aplastar y agarrar”. “Si soy elegido, contrataré más fiscales adjuntos de distrito para manejar la carga de casos, acusaré adecuadamente el robo 'Smash & Grab' como robos para que los delincuentes vayan a prisión y acusaré adecuadamente los delitos cometidos por delincuentes extranjeros ilegales para que puedan ser deportados, como debe ser”.

Jeff Chemerinsky

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: Jeff Chemerinsky en el foro de candidatos a fiscal de distrito de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Chemerinsky, un fiscal federal adjunto que supervisa los procesamientos federales de casos de delitos violentos en Los Ángeles, dijo que los votantes han perdido la confianza en Gascón como fiscal y reformador del sistema de justicia penal. En el sitio web de su campaña, Chemerinsky dijo que quiere ser una “voz de las familias trabajadoras de nuestra comunidad al priorizar el procesamiento de delitos que tienen un impacto enorme en los trabajadores, como los delitos ambientales y el robo de salarios”.

Chemerinsky, quien fue nombrado fiscal federal adjunto en 2014, dijo que su principal prioridad es la seguridad pública. "(Daré) prioridad al enjuiciamiento de los delitos cometidos con armas de fuego y el tráfico de armas de fuego para mantener seguros nuestros vecindarios", dijo Chemerinsky.

Añadió que utilizaría el papel de D.A. promover políticas de armas fuertes y sensatas. Chemerinsky promete procesar los robos tipo "aplastar y agarrar" para proteger al público, a los trabajadores y a las empresas. Afirmó que "garantizará tolerancia cero para la corrupción pública" y mejorará los procesamientos de derechos civiles de la oficina. Chemerinsky se desempeñó como jefe de la sección de Crimen Organizado y Violento de la Fiscalía Federal en Los Ángeles hasta que renunció en septiembre para convertirse en candidato.

Nathan Hochman

Industry, CA, miércoles, octubre de 2023: Nathan Hochman en el foro de candidatos a fiscal de distrito de Los Ángeles en Pacific Palms Resort. (Robert Gauthier/Los Angeles Times vía Getty Images)

Hochman, ex fiscal general adjunto de Estados Unidos, ofrece lo que describe como un “plan para la justicia”.

“Estoy conmocionado y decepcionado por cómo nuestra seguridad pública ha empeorado gravemente en los últimos tres años bajo la actual fiscalía del distrito. George Gascón”, afirmó Hochman en el sitio web de su campaña.

“Estoy dispuesto a luchar para restaurarlo. Mi Plan para la Justicia describe los cambios que haré como su Fiscal de Distrito para restaurar la seguridad y la justicia en nuestro condado”.

Hochman dijo que bajo el liderazgo de Gascón, los fiscales veteranos fueron despojados de su capacidad de presentar cargos apropiados contra delincuentes violentos y reincidentes.

En cuanto a parte de su plan, Hochman promete “restaurar el propósito de la Oficina del Fiscal de Distrito de procesar de manera justa, efectiva y enérgica a quienes infringen las leyes en el condado de Los Ángeles basándose en la evidencia y la ley”.

Hochman dijo que también “restauraría la integridad e independencia del fiscal de distrito al no tomar decisiones basadas en una afiliación partidista o ideología política, sino únicamente en los hechos y la ley”. Su campaña señala que Hochman se presenta como independiente. “Creo que el fiscal del distrito. “Necesita ser tremendamente independiente y haber alentado a todos los demás candidatos a hacer lo mismo”, dijo Hochman.

Dan Kapelovitz

Kapelovitz, un abogado defensor penal, es el único candidato que se alinea con la postura más liberal de Gascón. Dijo que continuaría luchando contra el encarcelamiento masivo y propondría reglas más estrictas sobre cuándo se pueden presentar los casos y solicitar la libertad bajo fianza.

“Necesitamos programas bien financiados, no más cárceles”, dijo Kapelovitz en el sitio web de su campaña. “Soy el único candidato que lucha por los acusados indigentes todos los días. También soy el único candidato designado por la Corte para proteger los derechos constitucionales de las víctimas de delitos que a menudo son aún más victimizadas por el sistema”.

Dijo que garantizaría un trato igualitario para todos y rechazaría las “políticas racistas” que alimentan el encarcelamiento masivo. “La gente no debería perder sus casas y sus empleos porque no pueden pagar la fianza. No solicitaremos la libertad bajo fianza sin pruebas claras y convincentes de que el acusado es peligroso”, afirmó.