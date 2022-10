Elecciones de noviembre 2022: lo que debes sobre cómo votar en el sur de California

La votación está en marcha en el sur de California cinco meses después de las elecciones primarias de junio que prepararon el escenario para algunas segundas vueltas de alto riesgo en noviembre.

Los Ángeles elegirá un nuevo alcalde y alguacil, los californianos nuevamente decidirán varias medidas electorales y los votantes en varios distritos del Congreso determinarán el resultado de las contiendas que podrían decidir el equilibrio de poder en el Congreso.

California utiliza un formato de elección de los dos primeros, en el que solo los dos principales ganadores de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre, independientemente del partido.

Esto es lo que los votantes del sur de California deben saber sobre cómo votar en las elecciones generales del 8 de noviembre.

Fechas clave que los votantes de California deben saber

10 de octubre : los funcionarios electorales del condado comienzan a enviar boletas de voto por correo en esta fecha o antes.

: Este es el último día para registrarse para votar. California ofrece el registro de votantes el mismo día, lo que permite que las personas se registren en los centros de votación y luego emitan una boleta provisional. para verificar el estado de su registro y tomar medidas. Para registrarse en línea, necesitará una licencia de conducir de California o un número de tarjeta de identificación de California, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social y su fecha de nacimiento. Debe tener 18 años o más el día de las elecciones para votar en California. 8 de noviembre: día de las elecciones. Las encuestas están abiertas de 7 a. m. a 8 p. m. Si está en la fila a las 8 p. m., puede votar.

Dónde y cómo emitir su voto en las elecciones de noviembre

A todos los votantes registrados de California se les envía una boleta de voto por correo desde la oficina electoral de su condado. Estos deben recibirse unas semanas antes del día de las elecciones.

Si va a votar por correo, debe tener matasellos del día de las elecciones o antes. Al enviar su boleta por correo no se requiere franqueo.

Si devuelve su boleta en persona o a través de Dropbox, debe entregarla a más tardar a las 8 p.m. el día de las elecciones. Las boletas se pueden devolver en cualquier lugar de votación en el estado o en la oficina electoral de su condado. Visite el sitio de elecciones de su condado a continuación para conocer las ubicaciones de los buzones.

Al acercarse las elecciones, los estafadores buscan cualquier ángulo para aprovecharse de los votantes. Conozca cómo puedes protegerte de las estafas electorales.

O bien, puede ser parte del evento compartido que celebra la democracia en acción votando en persona el día de las elecciones. Usa la herramienta de Telemundo Noticias, Planifica tu Voto, para encontrar un lugar de votación y cualquier información necesaria.

Haga clic en los sitios de elecciones del condado a continuación para obtener más detalles.

Condado de Ventura

Cómo rastrear su boleta electoral en California

Los votos deben recibir una boleta por correo unas semanas antes del día de las elecciones del 8 de noviembre.

Si no lo hizo, o si desea saber qué sucedió con su boleta después de devolverla, California ofrece un sistema de seguimiento de boletas.

Haga clic aquí para rastrear su boleta, averiguar si está registrado, ubicar un lugar de votación y más.

¿Karen Bass o Rick Caruso?

La contienda por la alcaldía de Los Ángeles, una vez concurrida, es una batalla de dos candidatos entre el multimillonario Rick Caruso y la representante demócrata estadounidense Karen Bass. Doce candidatos pasaron el corte para la boleta primaria

Caruso construyó una fortuna invirtiendo en centros comerciales y resorts de lujo. El republicano convertido en demócrata gastó millones de esa fortuna en anuncios de televisión y en línea.

La estación de radio KNX realizó un debate de los candidatos a la alcadía de Los Ángeles Rick Caruso, y Karen Bass, donde se atacaron fuertemente, pero un comentario de élla está causando mucha polémica.

Bass, una vez considerado una posible elección para el compañero de fórmula de Joe Biden, cuenta con un fuerte apoyo de los demócratas progresistas. La carrera por el alcalde es técnicamente no partidista.

Ambos cuentan con respaldos de alto perfil y el apoyo de celebridades de Los Ángeles. El gran Earvin "Magic" Johnson de los Lakers respalda a Bass. Caruso cuenta con el apoyo de Snoop Dogg, la organizadora comunitaria del sur de Los Ángeles Sweet Alice Harris y la actriz Gwyneth Paltrow.

Otras contiendas de la ciudad de Los Ángeles incluyen contralor, fiscal municipal y distritos del Concejo Municipal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Las elecciones para los distritos 1, 3, 7 y 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles incluyen solo dos candidatos.

¿Habrá un nuevo alguacil en la ciudad?

Los votantes también decidirán si el alguacil Alex Villanueva merece otro mandato de cuatro años. Se enfrentó a ocho retadores en las primarias, pero Villanueva y el jefe de policía retirado de Long Beach, Robert Luna, surgieron como claros favoritos y avanzaron a la segunda vuelta de las Elecciones Generales.

Debate para el alcalde de la ciudad de Los Ángeles y el alguacil del condado de Los Ángeles tuvo lugar el miércoles por la noche.

Dos de los cinco escaños de la Junta de Supervisores del condado también están en la boleta. Los miembros de la junta se han enfrentado regularmente con Villanueva durante su mandato.

Gobernador y otros cargos estatales en juego

Los demócratas ocupan todos los cargos estatales en California y los votantes del partido superan en número a los republicanos registrados en casi 2 a 1.

El gobernador Gavin Newsom se defendió de un intento de destitución el año pasado y enfrentó a más de dos docenas de retadores poco conocidos en las primarias.

El senador del estado de California, Brian Dahle, quien recibió el 17 % de los votos en las primarias, es el retador republicano de Newsom en las elecciones generales.

La abstención fue bastante alto, solo poco más del 14% de la comunidad registrada para votar ejerció sud erecho, según la oficina del secretario del condado de Los Ángeles.

Otras contiendas por cargos estatales incluyen vicegobernador, secretario de estado, contralor estatal, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros, miembro de la junta estatal de igualación y superintendente estatal de instrucción pública.

Contiendas de California para estar atentos en la Batalla por el Congreso

Las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos este otoño podrían determinar el control del Congreso, un premio en el que algunos candidatos de California podrían tener algo que decir.

Una contienda para ver en el sur de California es en un distrito del Congreso al norte de Los Ángeles que ha sido un campo de batalla durante los ciclos electorales recientes.

Varios demócratas están compitiendo para derrocar al representante del distrito 25, Mike García, quien avanzó a la segunda vuelta de noviembre con la retadora demócrata Christy Smith.

El presidente Joe Biden visitó California para apoyar al gobernador Gavin Newsom, y hablaron en Long Beach, un día antes de la fecha límite para devolver las boletas y votar en la elección de revocatoria del gobernador.

En 2020, García obtuvo una estrecha victoria en el distrito de tendencia demócrata. El expiloto de combate de la Marina recibió el respaldo de Donald Trump ese año, luego se unió a los republicanos de la Cámara que rechazaron los votos electorales de Arizona y Pensilvania y se opusieron a la destitución de Trump después de la insurrección del Capitolio.

El distrito incluye parte del Valle de San Fernando, una franja del Valle del Antílope y Santa Clarita.

El Distrito 45 ofrece una contienda para estar atentos en el condado de Orange. Michelle Steel obtuvo el escaño en 2020 y la redistribución de distritos remodeló la contienda. La casa de Steel en Seal Beach se rediseñó en el mismo distrito que la representante Katie Porter, y ella eligió administrar el distrito 45 en lugar del 47. Ella enfrenta un desafío del demócrata Jay Chen.

En cuanto a Porter, enfrenta un desafío del abogado republicano Scott Baugh, exasambleísta estatal y presidente del Partido Republicano del Condado de Orange.

Y luego está el escaño de Bass en la Cámara de Representantes. Siete candidatos primarios competían para reemplazarla en el Distrito 37 del Congreso. La senadora estatal Sydney Kamlager cuenta con el respaldo de Bass. La concejal Jan Perry obtuvo el respaldo de la representante Maxine Waters.

A medida que se acercan las elecciones primarias de California, aquí hay una lista de todos los candidatos a alcalde de Los Ángeles que aparecerán en la boleta electoral.

Propuestas electorales

Los californianos decidirán siete propuestas electorales el 8 de noviembre, una lista relativamente corta para los votantes a quienes se les pide regularmente que decidan una serie de medidas que cubren una variedad de temas.

Propuesta 1: Derecho al aborto en la Constitución estatal

Esta medida electoral enmendaría la Constitución de California para hacer de la libertad reproductiva un derecho fundamental. California tiene algunas de las protecciones más sólidas del país y ya protege los derechos reproductivos bajo las leyes de privacidad. Esta medida va más allá al prohibir explícitamente que el estado niegue o interfiera con la libertad reproductiva, incluidas las decisiones sobre abortar y elegir o rechazar anticonceptivos.

Propuesta 26: Apuestas deportivas en casinos tribales

Hay dos medidas de apuestas deportivas en la boleta electoral. La Propuesta 26 permitiría las apuestas deportivas en persona en los casinos tribales y en las cuatro pistas de carreras de caballos de California. Los casinos tribales también podrían comenzar a ofrecer juegos de ruleta y dados, incluidos los dados.

Propuesta 27: Permitir las apuestas deportivas en línea

Esta medida permitiría que las tribus y las empresas de juegos con licencia ofrezcan apuestas deportivas móviles y en línea en California. Las empresas de juegos, como FanDuel y DraftKings, deberían estar afiliadas a una tribu. Las tribus y las compañías de juegos de azar pagarían el 10 por ciento de las apuestas realizadas cada mes al estado. La mayor parte de ese dinero se usaría para combatir la falta de vivienda y ayudar a las personas con adicciones al juego.

Propuesta 28: Fondos para la educación artística y musical

Esta medida proporcionaría fondos para programas de música y artes en todas las escuelas públicas preescolares y K-12, incluidas las chárter. La mayor parte del dinero se usaría para contratar maestros y personal.

Propuesta 29: Nuevas reglas para las clínicas de diálisis

La Propuesta 29 es la tercera iniciativa de una clínica de diálisis que llega a la boleta electoral en los últimos cuatro años. Los intentos anteriores de aumentar las restricciones a los centros de diálisis renal fracasaron en 2018 y 2020. Esta versión requeriría que las clínicas tuvieran un médico, una enfermera practicante o un asistente médico en el lugar durante las horas de tratamiento.

Propuesta 30: Impuesto de millonarios para vehículos eléctricos

Los californianos que ganen más de $2 millones por año enfrentarían un aumento del impuesto sobre la renta personal de 1.75 por ciento por año bajo esta medida. Los dólares de los impuestos ayudarían a financiar programas climáticos, creando una nueva fuente de ingresos para el subsidio de vehículos de cero emisiones. Alrededor del 80 por ciento del dinero establecería reembolsos para compradores de vehículos de cero emisiones y para construir estaciones de carga. Una porción más pequeña del dinero de los impuestos se usaría para ayudar a contratar y capacitar a los bomberos.

Propuesta 31: Mantener la prohibición del tabaco saborizado

Un voto de ‘Sí’ a la Proposición 31 confirma una ley de 2020 que prohíbe la venta de algunos productos de tabaco con sabor. Un voto de ‘No’ lo anula. Los cigarrillos con sabor, los cigarrillos electrónicos, las cápsulas para bolígrafos de vape, los sistemas basados ​​en tanques y el tabaco para mascar están cubiertos por la prohibición, propuesta como una forma de mantener el tabaco con sabor fuera del alcance de los niños. Esa ley de 2020 no ha entrado en vigencia porque la Propuesta 31 calificó para la boleta electoral de California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.