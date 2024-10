Biden: las elecciones serán “libres y justas”, pero “no sé si serán pacíficas”

El presidente Joe Biden dijo el viernes que estaba seguro de que las elecciones de noviembre serían "libres y justas", pero expresó su preocupación de que podrían no ser "pacíficas".

Durante una aparición sorpresa en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, un periodista le preguntó a Biden si pensaba que las elecciones serían libres y justas y si serían pacíficas. Biden respondió: "Estoy seguro de que serán libres y justas. No sé si serán pacíficas".

"Las cosas que [el expresidente Donald] Trump ha dicho y las cosas que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas", agregó el presidente.

NBC News se ha comunicado con la campaña de Trump para obtener comentarios.

Biden agregó que está "preocupado por lo que van a hacer", señalando los comentarios que el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, hizo en el debate vicepresidencial del martes, donde esquivó una pregunta sobre si Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020.

El compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, le había preguntado a Vance: "¿Perdió [Trump] las elecciones de 2020?"

"Tim, estoy centrado en el futuro", respondió Vance.

En respuesta, Walz calificó los comentarios de Vance como "una respuesta condenatoria".

"Estoy bastante sorprendido por esto. Perdió las elecciones. Esto no es un debate, no es nada que ocurra en otro lugar que no sea el mundo de Donald Trump", añadió Walz.

El debate podría ser el último de esta contienda electoral, pues las campañas de Harris y Trump no han acordado futuros encuentros.

Biden se refirió el viernes al intercambio y dijo a los periodistas: "Noté que el candidato republicano a la vicepresidencia no dijo que aceptaría el resultado de las elecciones. Ni siquiera han aceptado el resultado de las últimas elecciones".

El miércoles, los fiscales presentaron un nuevo escrito en el caso de interferencia electoral federal contra Trump, alegando que trabajó a título personal después de las elecciones presidenciales de 2020 para lograr que se anularan los resultados.

Trump "recurrió a delitos para intentar permanecer en el cargo", argumentaron en la presentación el fiscal especial Jack Smith y su equipo.

Smith también señaló algunas de las acciones de Trump durante el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio como evidencia de que sabía que había perdido las elecciones pero que estaba tratando de permanecer en el cargo de todos modos.

Trump criticó la presentación en una entrevista con NewsNation más tarde el miércoles, diciendo: "No hay nada nuevo allí, por cierto, nada nuevo".

La congresista demócrata Nancy Pelosi encabezó un homenaje en el Congreso en el primer aniversario del violento asalto al Capitolio.

En el debate entre vicepresidentes, Vance desestimó las acciones de Trump el 6 de enero, diciendo que el entonces presidente pidió a la gente que protestara "pacíficamente" ese día. Añadió que Trump "abandonó la Casa Blanca" el 20 de enero, diciendo que eso era evidencia de un proceso pacífico.

Trump ha restado importancia durante mucho tiempo tanto a su papel en el motín del 6 de enero como a la violencia que tuvo lugar ese día, llegando a decir en un debate de junio con Biden que simplemente le "pidieron" que "hiciera un discurso".

El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes concluyó que "ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él".

El comité descubrió que los asistentes se sintieron alentados por el tuit de Trump antes del motín del 6 de enero de que la protesta de ese día sería "salvaje" y que observó lo que estaba sucediendo en el Capitolio durante horas antes de tuitear un llamado a sus partidarios para que se dispersaran y se fueran a casa.

Trump también ha elogiado a los manifestantes violentos que luego fueron acusados ​​penalmente por su conducta en el Capitolio, y ha dicho repetidamente que los indultará si es elegido nuevamente. Se ha referido a ellos como "rehenes", "guerreros" y "víctimas".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.