Autoridades policiales estarán más alertas el día de las elecciones

La policía del sur de California estará en mayor alerta este martes a medida que la votación concluya en una elección presidencial muy polémica que ha generado temores de grandes protestas, independientemente de si el presidente Donald Trump gana o si el demócrata Joe Biden lo desbanca.

Los dueños de negocios también se han estado preparando, y algunos han optado por tapar sus ventanas o retirar la mercadería de las tiendas y los frentes de las tiendas. Ese trabajo comenzó hace más de una semana en algunos distritos comerciales, sobre todo en Beverly Hills, donde Rodeo Drive estará completamente cerrado a peatones y vehículos el martes y miércoles.

“A medida que se acerca el día de las elecciones y con el potencial de una mayor actividad de demostración y protección en toda la región, la ciudad está adoptando un enfoque proactivo para garantizar una comunidad segura para los residentes, negocios y visitantes”, dijo el jefe de policía de Beverly Hills, Dominick Rivetti, en un comunicado. mensaje a la comunidad la semana pasada.

“A partir de Halloween y hasta la semana de elecciones, el Departamento de Policía de Beverly Hills estará en alerta total en todos los distritos residenciales y comerciales. Además, otro personal del orden público y empresas de seguridad privada ofrecerán apoyo. Algunas empresas de la ciudad pueden optar por limitar las operaciones durante este tiempo.

“ ... Si bien tenemos la esperanza de unas semanas pacíficas por delante. su departamento de policía está preparado para proteger nuestra ciudad '', dijo.

Otras agencias de policía emitieron declaraciones o mensajes similares para asegurar a los residentes que estarán preparados para responder a cualquier malestar.

“Hemos preparado un plan operativo para garantizar la protección y seguridad de nuestros residentes y visitantes”, según una publicación en las redes sociales del Departamento de Policía de Torrance.

Fotos: Mira el interior del centro de procesamiento de boletas electorales del condado de Los Ángeles

“Hemos agregado oficiales adicionales al campo, activado nuestro Centro de Operaciones de Emergencia y trabajaremos con todos los recursos de la ciudad y las infraestructuras críticas dentro de Torrance para garantizar la seguridad de la comunidad.

Además, se ha establecido un plan de ayuda mutua para ayudar a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en caso de disturbios civiles u otra interrupción”.

El capitán del alguacil del condado de Los Ángeles, Salvador Becerra, de la estación Malibú / Lost Hills, dijo que él y su personal se han coordinado con todas las agencias policiales en un radio de 30 millas.

"Todas nuestras estaciones tienen un horario modificado para una máxima preparación", dijo en un mensaje en línea. “Todos han activado sus Fuerzas de Campo Móvil. Todos han activado sus Centros de Operaciones de Emergencia. Y todos buscan información de inteligencia para apoyar sus misiones. Hasta ahora, no existe información de inteligencia que sugiera que enfrentaremos un levantamiento civil. No obstante, estamos preparados para ello. Esperamos lo mejor, pero planeamos lo peor”.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ofreció la misma evaluación la semana pasada, diciendo que no hay indicios confirmados de ningún intento organizado de provocar violencia o disturbios el día de las elecciones.

“Estamos muy preparados para las elecciones, pero al mismo tiempo, no quiero creer en una narrativa de que habrá caos durante nuestras elecciones'', dijo Garcetti. `` Nos preparamos para lo peor, pero esperamos y esperamos en general lo mejor ''.

Garcetti dijo que “no hay información de inteligencia de un complot generalizado” para causar disturbios relacionados con las elecciones. Pero dijo que las personas que vayan a los centros de votación deberían “estar atentos, avísenos si está sucediendo algo y estaremos allí para ayudarlo.

“Pero, de nuevo, no espero que eso sea algo generalizado. Puede haber casos individuales, veremos algunas cosas en todo el país. Pero no permita que nada de eso cambie su narrativa, su derecho a votar, y no tenga miedo de votar. Necesitamos proteger el voto de todos”.

El administrador de la ciudad de Lakewood, Thaddeus McCormack, dijo en un mensaje comunitario que la ciudad “no está al tanto de ninguna amenaza específica para Lakewood o las ciudades circundantes ''.

“Sin embargo, sabemos que algunas empresas locales, por precaución, han cerrado sus ventanas con tablas, y es posible que note que Lakewood Center tiene barricadas de vehículos llenas de agua en posición alrededor del exterior de la propiedad del centro comercial para poder moverse en su lugar si es necesario”, dijo.

El cierre comenzará la noche del lunes hasta el miércoles para seguridad de los negocios de la zona.

“La ciudad de Lakewood y el departamento del alguacil están preparados para cualquier contingencia y estarán en alerta, con más personal, hasta el día de las elecciones y después, y estamos preparados para implementar medidas para asegurarnos de que Lakewood permanezca seguro ''.

Aún así, muchos dueños de negocios no se arriesgan y optan por asegurar negocios o tomar otras precauciones.

John Votava, un portavoz de Kroger, propietario de las tiendas Ralphs y Food4Less, dijo que a los gerentes en algunas de las ubicaciones de la compañía en el área se les dijo que es posible que deban tomar medidas de precaución en caso de que las protestas se intensifiquen.

“Por precaución, hemos tomado las medidas necesarias para preparar tiendas selectas y proteger a nuestros asociados en caso de disturbios civiles en torno a las elecciones”, dijo Votava a City News Service.