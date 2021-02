Las agencias de desempleo en todo el país se convirtieron en objetivos lucrativos para los delincuentes cuando fueron bombardeados con reclamos el año pasado, cuando millones perdieron sus trabajos debido a los cierres por coronavirus.

Ahora, los formularios de impuestos simples que se envían a personas que nunca cobraron los beneficios por desempleo revelan que su identidad probablemente fue robada hace meses y se usó para reclamar beneficios falsos que totalizaron miles de millones de dólares en todo el país.

Solo en California, los funcionarios estatales dicen que el fraude totalizó al menos $11 mil millones y probablemente mucho más.

Los beneficios de desempleo están sujetos a impuestos, por lo que las agencias gubernamentales envían un formulario 1099-G a las personas que los recibieron para que puedan declarar los ingresos en sus declaraciones de impuestos. Los estados están enviando 1099-G en grandes cantidades este año después de procesar y pagar un número récord de reclamaciones.

En Ohio, Bernie Irwin se sorprendió hace dos semanas cuando abrió el correo y encontró un formulario 1099-G que decía que su esposo había reclamado $17,292 en beneficios de desempleo el año pasado. El único problema: Jim Irwin, de 83 años, no había trabajado en 13 años.

Bernie Irwin, de 86 años, tuvo problemas para comunicarse con las autoridades estatales, pero finalmente pudo presentar una denuncia. Su nuera y un amigo también recibieron los formularios de impuestos, al igual que el gobernador republicano Mike DeWine, su esposa, Fran, y el vicegobernador republicano Jon Husted, aunque ninguno de ellos había reclamado beneficios por desempleo.

Irwin dijo que lo que más le molestó fue "la acción que se toma en su contra sin que usted se dé cuenta".

Casi 26 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo en los primeros meses después de que los estados comenzaran a ordenar cierres. El aumento sin precedentes ejerció presión sobre las oficinas estatales de desempleo que se rigen por reglas federales pero que los gobiernos estatales administran en forma de retazos, y muchas de ellas dependen del software de la década de 1960 para procesar solicitudes y emitir pagos.

El gobierno federal, como parte de su paquete de ayuda de 2 billones de dólares aprobado en marzo, amplió significativamente la ayuda para el desempleo, convirtiéndola en un objetivo más rico para el fraude. En noviembre, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EEUU estimó que los estados de todo el país habían pagado hasta $36 mil millones en beneficios indebidos, y una parte significativa se obtuvo mediante fraude. En California, el estado envió al menos $810 millones en pagos fraudulentos a los presos.

Ahora, las agencias de desempleo abrumadas podrían enfrentar otro ataque, esta vez de personas que solicitan formularios de impuestos corregidos.

“Es como abrir una lata de gusanos”, dijo Rob Seltzer, contador público certificado en Los Ángeles y miembro de la Sociedad de Contadores Públicos de California. "Realmente depende de qué tan rápido el (estado) pueda enviar un formulario corregido".

Ohio ha establecido una línea telefónica directa y ha creado un sitio web que permite a los residentes denunciar el robo de identidad. Una vez que el estado confirme que se ha cometido el fraude, los contribuyentes recibirán un formulario 1099-G corregido. En las últimas dos semanas, 62,000 personas habían presentado un informe, según el portavoz Thomas Betti.

“Es muy fácil para alguien decir: 'Este no es mi problema. Me enviaron el formulario, nunca he estado en Ohio". Aún así, debes encargarte de esto", dijo Betti. “Todos los sistemas de desempleo del país se enfrentan a esta enorme cantidad de fraude”.

El mes pasado, el IRS dijo que es probable que muchas víctimas no puedan obtener un formulario de impuestos corregido a tiempo para presentar sus impuestos federales. En esos casos, el IRS dice que los contribuyentes deben ignorar el 1099-G y presentar sus impuestos sin reportar los ingresos fraudulentos.

A Christina Elliott, propietaria de BEM Financial Services, le preocupa que el proceso pueda retrasar los reembolsos de impuestos para las personas que cuentan con ellos para superar la pandemia. Tiene dos clientes, uno en California y otro en Georgia, que dicen que recibieron formularios incorrectos que muestran que recibieron hasta $27,000 en beneficios de desempleo el año pasado.

“Literalmente van a tener que investigar cada uno”, dijo Elliot sobre el IRS. "A estas personas ya les robaron su identidad que no sabían, aquí radica otro problema en el que estarán esperando meses solo para recibir sus (reembolsos de impuestos) que se les deben".

El problema podría ser más agudo en California, donde los funcionarios enviaron por correo cerca de 8 millones de formularios de impuestos el mes pasado, más de cinco veces la cantidad que envían en un año normal. El Departamento de Desarrollo del Empleo del estado dijo que actualizó su sitio web y contrató a otros 300 agentes para su centro de llamadas, capacitándolos sobre cómo manejar preguntas sobre los formularios 1099-G.

Erradicar el fraude y el robo de identidad ha sido una lucha constante para la agencia. Una auditoría estatal publicada la semana pasada mostró que de abril a octubre, respondió a menos del 2% de los informes de fraude. En noviembre, tenía una acumulación de más de 77,000 informes de este tipo.

Eso probablemente incluyó un informe de Greg Musson, dueño de un negocio cerca de Fresno. Los funcionarios estatales se comunicaron con su empresa en septiembre para informarle que uno de sus empleados había solicitado beneficios por desempleo en marzo. Musson se sorprendió al saber quién era esa persona. Congeló su crédito y presentó un informe de fraude ante el departamento estatal de desempleo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

“Saber que alguien tiene mi información y ha podido ser muy personal con ella, es como si alguien entrara en tu casa”, dijo.

Carol Williams, directora adjunta de operaciones del Departamento de Desarrollo del Empleo de California, dijo que las personas que obtienen formularios de impuestos incorrectos deben completar una hoja de trabajo en el sitio web del departamento que permitirá a los funcionarios determinar si se ha presentado un reclamo fraudulento.

Pero a los legisladores estatales les preocupa que la agencia no pueda manejar la carga de trabajo. El senador estatal republicano Scott Wilk dijo que uno de sus electores estaba "estupefacto" al recibir un aviso de que debía impuestos sobre $11,000 en beneficios de desempleo.

“En un momento en el que realmente necesitamos que las personas tengan confianza en su gobierno, que atraviesen esta pandemia y desplieguen la vacuna, lo último que debemos hacer es además destruir su confianza en nuestra capacidad para ser competentes”, dijo Wilk.

Los reporteros de Associated Press John Hanna en Topeka, Kansas; Andrew Welsh-Huggins en Columbus, Ohio; y Christopher Rugaber en Washington contribuyeron con este reportaje.