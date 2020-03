El alcalde de Big Bear es el primer caso de coronavirus en la ciudad

El alcalde Rick Herrick dio positivo por el nuevo coronavirus y se convirtió en el primer caso confirmado en Big Bear Lake el sábado.

"Ha llegado el momento de anunciar que tenemos el primer caso confirmado de COVID-19 en Big Bear Valley", dijo el alcalde en un comunicado. "Me hicieron la prueba después de una semana de auto cuarentena después de lo que se sintió como un ataque de gripe. Los resultados concluyeron que contraje el coronavirus, el primer caso confirmado en Big Bear. Este no es el anuncio que imaginé, pero espero que hacer público lo que normalmente es un tema privado, tipo HIPAA (la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico), puede ser un momento de aprendizaje para nuestra comunidad muy unida ".

Herrick fue examinado el jueves y los resultados confirmaron el virus el viernes por la noche, según un comunicado. El alcalde estaba "razonablemente bien" y se esperaba que se recuperaría por completo.

"Hace una semana, cuando me dio la primera punzada de enfermedad, seguí las órdenes y me quedé en casa", dijo Herrick en un comunicado. "Aunque esto no fue divertido ni fácil, sabía que estaba luchando contra algo y no necesitaba exponerme a los demás sin importar la enfermedad. Así que trabajé desde casa y mantuve mi distancia de mi esposa, frecuentemente me lavé las manos , utilicé toallitas sanitarias y desinfectante para manos, todo mientras permanecía en cuarentena. Mis síntomas han sido relativamente leves. Tuve una fiebre menguante y leve, algo de presión en el pecho, dolor y fatiga. Era como la gripe pero muy diferente al mismo tiempo, estoy seguro de que este nuevo coronavirus se está estudiando cuidadosamente para detectar curas y patrones, y que el mundo médico aprenderá mucho a medida que ingresen más datos.

"El mensaje que necesito transmitir es prestar atención a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, así como de nuestros funcionarios locales de salud pública. Me enorgullece decir que nuestra ciudad ha sido proactiva junto con nuestro condado y estado. Dicho esto, es obvio que este virus es muy nuevo y muy contagioso. Recuerde que nunca es demasiado tarde para protegerse, proteger a su familia, sus vecinos y nuestra comunidad ".