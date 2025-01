Cohete SpaceX ofrece un espectáculo matutino tras su lanzamiento desde la costa de California

Un lote de satélites de Internet Starlink se desplegaron el viernes en un lanzamiento de cohetes SpaceX a primera hora de la mañana desde la costa del condado de Santa Bárbara.

El lanzamiento del Falcon 9, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg poco después de las 6 a.m., llevó a 23 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

Después de la separación, el primer propulsor aterrizó en el dron Of Course I Still Love You en el Pacífico.

Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/cfzghn3Qv1 — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2025

El cohete fue visible desde puntos alrededor del sur de California, incluido Los Ángeles. En su anuncio de lanzamiento, SpaceX señaló: “Existe la posibilidad de que los residentes de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura puedan escuchar uno o más estallidos sónicos durante el lanzamiento, pero lo que experimenten los residentes dependerá del clima y otras condiciones”.

El cohete y su columna de escape a veces son visibles a cientos de millas mientras se eleva a lo largo de la costa, si el cielo está despejado. Los lanzamientos justo después del atardecer y antes del amanecer suelen ofrecer las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol contra el fondo de un cielo oscuro.

El amanecer del viernes en Los Ángeles fue a las 6:55 a.m.

Las fotos de Newbury Park, Torrance, Mission Hills y otras ubicaciones mostraron la columna de escape del cohete iluminada en el cielo después de la separación de las etapas.

SpaceX tiene una constelación de satélites Starlink que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura, transportados al espacio por los cohetes de la compañía. La red Starlink está diseñada para brindar Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno. Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después del atardecer y antes del amanecer cuando el sol está debajo del horizonte, pero los satélites están lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Utilice el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores horarios de visualización próximos.