Lanzamiento de cohete SpaceX deja una estela brillante en el cielo de Los Ángeles

Un cohete SpaceX ofreció un espectáculo sobre Los Ángeles tras su lanzamiento el domingo por la noche desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en la costa del condado de Santa Bárbara.

La columna de escape del cohete Falcon 9 que transportaba 20 satélites Starlink a la órbita terrestre baja se veía iluminada contra el cielo nocturno cada vez más oscuro por el sol poniente.

El cohete y su columna de escape son a veces visibles a cientos de kilómetros mientras se eleva a lo largo de la costa, si el cielo está despejado. Los lanzamientos justo después del atardecer y antes del amanecer suelen proporcionar las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol contra el fondo de un cielo oscuro.

SpaceX, con sede en Hawthorne, lanzó 96 misiones exitosas con sus cohetes Falcon en 2023, eclipsando su récord anual anterior de 61 lanzamientos orbitales en 2022.

La compañía tiene una constelación de satélites Starlink que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura, transportados al espacio por los cohetes de la compañía. La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

Si las condiciones de iluminación son adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno. Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después de la puesta del sol y antes del amanecer, cuando el sol está debajo del horizonte, pero los satélites están lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Utilice el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores horarios de visualización próximos.

