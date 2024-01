La exhibición del transbordador espacial Endeavour llega a su fase final

El Centro de Ciencias de California está entrando en la etapa final de la instalación del transbordador espacial Endeavour.

Está previsto que el Endeavour se traslade del Pabellón Samuel Oschin del Centro de Ciencias de California al jardín sur del Parque de Exposiciones entre el Museo de Historia Natural y el Coliseo Memorial de Los Ángeles en la segunda quincena de enero, según un comunicado de prensa del Centro de Ciencias de California.

A finales de enero, el Orbiter será trasladado a través del Exposition Park hasta el lugar de construcción del Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin y, al cabo de unos días, se elevará dentro edificio.

El proyecto del transbordador espacial comienza el 20 de julio y se exhibirá en vertical una vez terminado.

Esta fase del proyecto "Go for Stack" no se ha logrado más allá de las instalaciones de la NASA o la Fuerza Aérea.

El proceso “Go for Stack” del Centro de Ciencias de California comenzó en julio de 2023 y completó su penúltima fase con el acoplamiento del enorme tanque externo, ET-94, a los propulsores de cohetes sólidos el sábado.

El trabajo para levantar y acoplar el ET-94 de 65,000 libras y 154 pies comenzó el jueves, a las 8 p.m., y duró aproximadamente 26 horas, según un comunicado de prensa.

El presidente y director ejecutivo del Centro de Ciencias de California, Jeffrey Rudolph, reconoció el acoplamiento del ET-94 como "una empresa gigantesca y la parte más grande de la pila del transbordador espacial".

La pila del transbordador espacial completamente instalada tendrá una altura de 200 pies y contará con el Orbiter Endeavour, dos Solid Rocket Boosters y ET-94.

La construcción del Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin comenzó en 2022 y se espera que continúe alrededor de la exhibición de 20 pisos.

"El sistema de transbordador espacial completamente ensamblado será la atracción estrella del futuro Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin del California Science Center, donde su misión final será inspirar a las futuras generaciones de científicos, ingenieros y exploradores", dijo el presidente y director ejecutivo del California Science Center. dijo Jeffrey Rudolph.