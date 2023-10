¿Te perdiste el eclipse de octubre? Tendrás otra oportunidad en abril de 2024 

El sol volverá a ser el centro de atención. Tras el eclipse solar anular del sábado, a los observadores de eclipses les espera otra oportunidad el próximo año.

El próximo eclipse solar total, que ocurrirá el 8 de abril, pasará sobre Estados Unidos, México y Canadá. El anterior ocurrió en 2017 y duró menos de 10 minutos.

¿Cómo funciona un eclipse?

Según la NASA, un eclipse solar total ocurre cuando la luna bloquea completamente la cara del sol, oscureciendo posteriormente el cielo, pareciendo el amanecer o el anochecer.

En un clima prístino, los espectadores pueden ver un “anillo de fuego”, con la corona solar expulsada hacia afuera. Las gafas de eclipse se pueden quitar momentáneamente durante la totalidad, un breve período de bloqueo total del sol causado por la luna.

Se esperan cinco fases.

Primer contacto : donde la luna comienza a acercarse al sol, pareciendo darle un "mordisco".

: donde la luna comienza a acercarse al sol, pareciendo darle un "mordisco". Segundo contacto : en el borde de la circunferencia de la Luna se pueden ver distintas bolas de luz, conocidas como cuentas de Bailey.

: en el borde de la circunferencia de la Luna se pueden ver distintas bolas de luz, conocidas como cuentas de Bailey. Totalidad : la luna bloqueando completamente el sol.

: la luna bloqueando completamente el sol. Tercer contacto : a medida que la luna se aleja del sol, las cuentas de Bailey reaparecen y son seguidas por una delgada proyección de luna creciente.

: a medida que la luna se aleja del sol, las cuentas de Bailey reaparecen y son seguidas por una delgada proyección de luna creciente. Cuarto contacto: la luna se ha alejado completamente del sol y el disco vuelve a ser completamente visible.

Cómo prepararte para verlo

La NASA recomienda no mirar directamente al sol, excepto durante su totalidad, sin el equipo de visualización adecuado.

Las gafas Eclipse están fabricadas específicamente para estos fines. A diferencia de las gafas de sol normales, las gafas para eclipses son 1,000 veces más oscuras y cumplen con el estándar internacional para la visualización solar.

Seleccionar cuidadosamente las gafas para eclipses puede ser de gran ayuda. Otros métodos de visualización incluyen proyectores estenopeicos de bricolaje y proyectores de cajas de cartón.

