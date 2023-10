Eclipse solar de octubre: como verlo en forma segura en Los Ángeles

Lo que debes saber Hay dos oportunidades para ver eclipses solares en los próximos meses.

El primero llega el sábado con el eclipse solar anular.

Se espera que Los Ángeles y los condados circundantes vean sólo un eclipse parcial.

Observadores del cielo, ya casi es hora de desempolvar las gafas de eclipse y prepararse para los próximos fenómenos solares.

Habrá dos oportunidades para ver eclipses solares, ambas con meses de diferencia.

El primero llega el sábado con el eclipse solar anular. Este será el precursor del eclipse total que tendrá lugar el 8 de abril, que será el último eclipse total en el hemisferio occidental en aproximadamente 20 años.

El 14 de octubre de 2023, el eclipse anular comenzará en Estados Unidos viajando desde la costa de Oregón hasta la costa del Golfo de Texas. Aquí expertos explican todo sobre el fenómeno.

El eclipse anular será visible a través del hemisferio occidental, cruzando partes de América del Norte, Central y del Sur.

Se espera que Los Ángeles y los condados circundantes vean sólo un eclipse parcial, mientras que algunas áreas de Nuevo México y Oregón verán un eclipse anular.

“Puedes tener un eclipse solar en el que la Luna apenas cruza la cara del Sol y apenas te das cuenta”, dijo el Dr. Ed Krupp, director del Observatorio Griffith. “Incluso éste será difícil de notar en Los Ángeles, a menos que prestes atención”.

Esto es lo que debe saber sobre el eclipse.

¿Cuál es la diferencia entre un eclipse anular y un eclipse total?

Durante un eclipse anular, la luna está más alejada de la tierra y lo suficientemente lejos como para no bloquear completamente la cara del sol. Esto da la ilusión de un anillo naranja brillante alrededor de la luna.

La cantidad de sol que cubre la luna variará dependiendo de dónde se encuentre la gente en Estados Unidos.

La meteoróloga Ana Cristina Sánchez explica por qué no se hará completamente de noche durante este eclipse del 14 de octubre.

Un eclipse total es cuando la luna está más cerca de la Tierra, bloqueando completamente la cara del sol.

No se espera que todas las ciudades de Estados Unidos experimenten la totalidad durante el eclipse total. La totalidad sólo se verá en un tramo de aproximadamente 115 millas de ancho a lo largo de un camino desde Texas hasta Maine.

¿Cómo será el eclipse solar de octubre en Los Ángeles?

Para aquellos en Los Ángeles, el sol estará cubierto entre un 70 y un 74 por ciento. En este porcentaje, no habrá una diferencia notable en la iluminación exterior.

La última vez que Los Ángeles experimentó un eclipse parcial fue el 21 de agosto de 2017. Si bien fue parcial para Los Ángeles, muchas áreas de los Estados Unidos experimentaron un eclipse total.

¿Cuándo es el eclipse solar en Los Ángeles?

Configura tus alarmas.

El eclipse comenzará temprano, alrededor de las 8:08 a.m. Se espera un eclipse máximo a las 9:24 a.m. El eclipse finalizará a las 10:50 a m.

Los eclipses solares proporcionan valiosa información para la investigación solar, permitiendo a los científicos estudiar la atmósfera del sol y desvelar sus misterios.

“Debes tener un lugar donde mirar y estar listo para salir”, dijo Krupp.

El Observatorio Griffith ha programado un evento de observación pública y una presentación en vivo en línea. El evento será entre las 8 y 11 a.m. Si el clima coopera, los telescopios solares contarán con personal para ofrecer vistas seguras a los visitantes.

El evento es gratuito.

¿Necesito gafas especiales para ver el eclipse solar?

Si bien es sólo un eclipse parcial, al igual que todos los demás eventos de eclipse, sigue siendo peligroso mirarlo directamente. Las gafas para eclipses son esenciales ya que la radiación dañina sigue viniendo del sol incluso cuando están parcialmente bloqueadas.

“Los rayos ultravioleta que emite el sol pueden quemar el interior de los ojos”, dijo Krupp.

Las gafas Eclipse están disponibles en la tienda Stellar Emporium.

Le explicamos las precauciones que recomiendan los especialistas para poder ver estos fenómenos.

Las gafas de sol habituales no son suficientes. Si no tiene gafas para eclipses o un visor solar portátil, la NASA tiene detalles sobre el método de visualización indirecta.

