Conductor de una peligrosa persecución policial comparece ante el tribunal

Un hombre que dirigió a las autoridades en una persecución salvaje y peligrosa en los condados de Orange y Los Ángeles en noviembre hizo su primera aparición en la corte el martes.

Han pasado un poco más de dos meses desde esa persecución muy intensa y la lectura de cargos fue el martes por la tarde.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El conductor, Johnny Anchondo, aunque pospuso la declaración de culpabilidad y solicitó una nueva fecha para su lectura de cargos, estuvo de acuerdo el juez.

Anchondo, un hombre de 33 años de Moreno Valley, estaba vestido de naranja y saludaba a la cámara durante su lectura de cargos.

La cita en la corte del martes se produjo dos meses después de la persecución a alta velocidad en noviembre.

Los agentes dicen que Anchondo fue el conductor que guió a las autoridades en una persecución de dos horas que comenzó en el condado de Orange y terminó en Los Ángeles.

Se vio al sospechoso robando una camioneta de trabajo, golpeando lateralmente varios autos y finalmente chocando contra un Cadillac estacionado.

Las autoridades dicen que Anchondo irrumpió en la casa de una familia, robó su camioneta y se fue.

La persecución finalmente terminó cuando la policía lo detuvo en Hacienda Heights.

En la audiencia del martes, la defensoría pública de Anchondo solicitó continuar con la instrucción de cargos y solicitó una nueva fecha.

Anchondo ha sido acusado de múltiples delitos graves, incluidos delitos graves de agresión contra ocho agentes de la ley.

Está en libertad condicional por intento de robo de auto y evasión de la policía. si es declarado culpable, se enfrenta a un máximo de 54 años.

La oficina del fiscal del condado de Orange tiene autorización legal para enjuiciar todos los delitos cometidos en los condados de Orange y Los Ángeles.

La próxima cita en la corte de Anchondo será el 3 de febrero de 2023.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.