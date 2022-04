La vicepresidenta Kamala Harris visitará el sur de California

La vicepresidenta Kamala Harris visitará California el lunes para realizar un recorrido por la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg antes de una parada para recaudar fondos.

Se unirá al senador Alex Padilla en la base al noroeste de Santa Bárbara para una sesión informativa. Ambos ofreceran comentarios alrededor de las 5 p.m.

La Base de la Fuerza Espacial Vandenberg es una de las seis ubicaciones posibles para el cuartel general del comando de preparación y entrenamiento de la Fuerza Espacial de Estados Unidos conocido como "STARCOM". No hay un plazo para una decisión final.

En entrevista con Noticias Telemundo, la vicepresidenta también habló sobre las tensiones con Rusia y la futura vacante para la Corte Suprema.

Los otros candidatos son las bases aéreas espaciales Buckley, Schriever y Peterson, todos en Colorado, y Patrick, en Florida. Los estudios del sitio están planificados para fines de abril y principios de mayo.

STARCOM actualmente opera desde Colorado Springs, Colorado.

La visita del vicepresidente Harris se produce un día después de que un cohete SpaceX despegase de la base de la costa central con un satélite de la Oficina Nacional de Reconocimiento en órbita.

El vicepresidente Mike Pence visitó el Vandenberg durante una parada en California en 2019.

Harris, que tiene una casa en el área de Brentwood en Los Ángeles, volará al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles más tarde el lunes antes de una recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata. Se espera que llegue a LAX alrededor de las 6:30 p.m.

