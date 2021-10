Funcionarios de vida silvestre fueron llamados a un vecindario de San Dimas donde un oso había sido visto cerca de una escuela primaria se subió a un árbol afuera de una casa en la comunidad de las colinas al este de Los Ángeles.

El oso subió a un árbol en una casa cerca de la Calle Gladstone y Dallas Road. La ubicación está a unas dos millas del área silvestre más cercana al norte en las montañas de San Gabriel.

Bob y Carrie Pouliot dijeron haber visto al oso en la entrada de su casa durante su recorrido de tres horas por San Dimas. El visitante curioso caminó por la casa, derribó un comedero para colibríes y trepó a su árbol de aguacate, donde pareció posarse en una rama.

El oso bajó del árbol alrededor de las 11 a.m. El plantígrado fue tranquilizado y sacado del vecindario. Probablemente será transportado de regreso a la naturaleza.

OSOS EN EL SUR DE CALIFORNIA

A los osos negros, que pueden tener capas de diferentes colores, les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura. Si la comida es escasa en su hábitat natural, es probable que los osos busquen alimento en otros lugares, llevándolos a los vecindarios al pie de las colinas del sur de California.

La población de osos negros de California ha aumentado en las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10,000 a 15,000 a principios de la década de 1980 a entre 25,000 y 30,000, y esa es una estimación conservadora, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado.

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y angostas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde el bronceado o marrón hasta el negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden llegar a pesar 350 libras y algunos gigantes pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y en las áreas al norte y al oeste. Se estima que solo el 10 por ciento de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Los residentes de Porter Ranch recibieron una sorpresa el sábado por la mañana, cuando vieron a un oso caminando por los pasillos de un supermercado Ralphs.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso pardo ya no se puede encontrar en la naturaleza salvaje de California. El último oso pardo observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

