Oso irrumpe en casa de Simi Valley, come bocadillos y huye cuando llega la policía

Las imágenes de una cámara corporal del Departamento de Policía de Simi Valley, en el condado de Ventura, captaron a un oso negro que irrumpió en una casa de esa ciudad durante el fin de semana para robar algunos bocadillos.

Según la policía, el dueño de la casa, en la cuadra 2600 de la Calle Blossom, llamó al 911 el domingo y dijo que el oso estaba en su casa y que él y su hijo estaban encerrados en una habitación del piso de arriba.

La policía llegó a la casa con un arma que dispara proyectiles de goma no letales, con la intención de usarla para asustar al oso y sacarlo de la casa.

El oso estaba en la cocina cuando la policía entró en la casa. Los oficiales dijeron que parecía estar comiendo un pastel recién horneado y estaba hurgando en el refrigerador en busca de más comida.

Los oficiales creen que el oso ingresó a la casa a través de la puerta abierta de la cocina. Cuando el oso vio a los oficiales, quienes comenzaron a gritar "¡Fuera de aquí, oso!", salió corriendo por esa puerta hacia el patio trasero, saltando una valla para escapar.

Luego, el oso trepó a un árbol a las afueras del patio, donde permaneció durante unos 10 minutos antes de abandonar el área y dirigirse a las colinas.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California fue notificado sobre el oso.

¿Cuántos osos hay en California

A los osos negros, que pueden tener diferentes colores de pelaje, les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura.

Si la comida escasea en su hábitat natural, es probable que los osos busquen comida en otro lugar, llevándolos a los vecindarios al pie de las colinas del sur de California.

La población de osos negros de California ha ido en aumento durante las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10,000 a 15,000 a principios de la década de 1980 a entre 25,000 y 30,000, y esa es una estimación conservadora, según el departamento estatal de pesca y vida silvestre.

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y estrechas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde el tostado o el marrón hasta el negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden pesar 350 libras con algunos gigantes que pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y áreas al norte y al oeste. Solo un 10 por ciento estimado de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso grizzly ya no se puede encontrar en la naturaleza de California. El último oso grizzly observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

¿Cómo me protejo de un ataque de osos?

El Departamento de Policía de Simi Valley compartió los siguientes consejos cuando se trata de encuentros con osos:

Asegure los botes de basura y elimine cualquier objeto atrayente, como comida para mascotas y comederos para pájaros.

Encierre su pila de abono o fertilizante.

Mantenga su parrilla limpia y libre de grasa como sea posible.

Revisa tu jardín antes de dejar salir a tu perro

Mantén la calma y no te acerques al oso.

Desde una distancia segura, haz ruidos fuertes, grita o golpea ollas y sartenes para asustar al oso.

