La senadora estatal Toni Atkins anuncia su candidatura para gobernadora de California

La senadora Pro Tempore de California, Toni Atkins, anunció el viernes en San Diego que buscará el puesto de gobernadora en 2026 después de que el actual gobernador Gavin Newsom llegue al límite de su mandato.

Atkins subió al escenario del Museo del Aire y el Espacio de San Diego con la canción "Ain't No Stopping Us Now" de McFadden & Whitehead sonando por los altavoces. Anunció su candidatura y su intención de seguir centrándose en la vivienda asequible y la atención sanitaria.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Atkins, que hizo historia al ser la primera mujer y la primera persona abiertamente gay en dirigir la cámara alta legislativa de California, dejó su escaño en el Senado y anunció en agosto que no se presentaría a la reelección.

En noviembre, declaró a Associated Press que estaba "muy interesada en estudiar la posibilidad" de presentarse a gobernadora.

Ha ocupado el cargo de gobernadora en varias ocasiones, una peculiaridad de la Constitución de California que obliga a los gobernadores a poner a otra persona al mando cuando abandonan el estado. Primero, en 2014, cuando sustituyó al gobernador Jerry Brown, y recientemente, en julio, cuando firmó tres proyectos de ley.

Los votantes de California nunca han elegido a una mujer para el cargo de gobernador, ni a una persona abiertamente LGBTQ. Y muchos otros candidatos demócratas también aspiran a hacer historia.

Entre sus opositores figuran la vicegobernadora Eleni Kounalakis, Tony Thurmond, superintendente estatal de Instrucción Pública, y la ex interventora Betty Yee. El fiscal general Rob Bonta ha dicho que está considerando seriamente presentarse.

Atkins, como líder del Senado de California, ya ha ocupado uno de los puestos más poderosos de la política estatal, actuando como principal negociador del cuerpo con el gobernador y el portavoz de la Asamblea en legislación clave y en el presupuesto operativo anual del estado, de más de $300,000 millones.

Atkins es una de las tres únicas personas en la historia en ocupar ambos puestos principales en la Legislatura. Dirige el Senado desde 2018. Antes de eso, fue presidenta de la Asamblea estatal de 2014 a 2016. También fue alcaldesa de San Diego durante un breve periodo.