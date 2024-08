Senadora estatal de California deja de ser demócrata y se une al Partido Republicano

SACRAMENTO, California - Una legisladora estatal demócrata moderada de California anunció el jueves que se pasará al Partido Republicano, al tiempo que criticó el liderazgo y las políticas de su antigua colectividad.

La senadora estatal Marie Alvarado-Gil dijo que había sido demócrata durante mucho tiempo, pero que ella y ese partido ya no tienen los mismos valores desde que fue elegida en 2022.

"En los últimos dos años que he trabajado en el Senado, no he reconocido al partido al que pertenezco", indicó Alvarado-Gil en un anuncio en "The Steve Hilton Show", una serie de YouTube presentada por un expresentador de Fox News y asesor de políticas del exprimer ministro británico David Cameron. "El Partido Demócrata no es el partido al que me afilié hace décadas", agregó.

Alvarado-Gil representa un distrito mayoritariamente rural al noreste del Valle Central. Afirmó que las políticas del Partido Demócrata están perjudicando a la clase media y a los niños de California y llevando al estado en una dirección equivocada.

"No es una decisión muy popular abandonar un partido con una supermayoría en el que tal vez se tiene mucho más poder y capacidad", expresó.

Y añadió: "Pero es una decisión que es correcta para los electores que me eligieron para el cargo".

Alvarado-Gil es conocida por su apoyo a la estrategia de mano dura contra el crimen y su perspectiva fiscal conservadora. También ha votado con los republicanos sobre la legislación laboral.

"Se necesita valentía para enfrentarse a la supermayoría en California y Marie tiene lo que se necesita", dijo el líder de la minoría del Senado, Brian Jones, en un comunicado. "Su historial en la lucha contra el crimen, la protección de las comunidades de los depredadores sexuales violentos y la priorización de sus electores habla por sí solo", indicó.

Su deserción les da a los republicanos en el Senado nueve votos de 40 miembros, todavía muy por debajo de la mayoría que necesitan para controlar la cámara. Los demócratas tienen supermayorías tanto en la Asamblea como en el Senado en el Capitolio.

El presidente temporal del Senado estatal, Mike McGuire, dijo que la decisión de Alvarado-Gil "es decepcionante para los votantes" que la eligieron en 2022.

"Confiaron en que ella los representaría, y ella ha traicionado esa confianza", expresó en un comunicado.

Agregó: "Un aspecto positivo es que los republicanos de MAGA (la facción que apoya al expresidente Donald Trump) están ganando una colega proelección (sobre el derecho al aborto), proderechos LGBTQ+ y anti Trump. Le deseamos la mejor de las suertes".

Alvarado-Gil, que representa a un distrito de tendencia conservadora, ganó las elecciones de 2022 contra un demócrata progresista por más de 5 puntos después de que el dúo venciera a seis candidatos republicanos en las primarias. Su distrito se ha vuelto ligeramente más republicano desde 2022, y en 2024 este partido tiene casi el 39% de los votantes registrados, frente al 34% de los demócratas.

Alvarado-Gil no se presentará a la reelección hasta 2026.

Ha habido 273 legisladores que cambiaron de partido durante su mandato a lo largo de la historia de California. Es aún menos común que un miembro del partido mayoritario se pase a otro, dijo el historiador legislativo de la Biblioteca Estatal de California, Alex Vassar. El ejemplo más reciente fue cuando el exasambleísta Dominic Cortese dejó el Partido Demócrata en 1995 para convertirse en miembro del Partido Reformista de Ross Perot.