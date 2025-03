Madre desesperada busca a su hijo desaparecido en California desde Halloween

Un hombre de 35 años desapareció sin dejar rastro hace cuatro meses en San Francisco.

María Elena Cárdenas, madre de Carlos Martín López, aseguró que tiene el presentimiento de que algo malo le pasó.

"Es muy difícil, muy difícil, estoy devastada", dijo María.

El último mensaje que María recibió de Carlos se lo mandó el hombre a su hija de 15 años.

"Se comunicaba con ella por medio de mi teléfono y le mandaba mensajes, y lo único que le puso fue 'Happy Halloween'", aseguró María.

Carlos fue visto por última vez en Sixth Street en San Francisco el 31 de octubre de 2024. Al parecer, compró algo en una tienda: según su mamá, esa fue la última transacción realizada con su tarjeta.

María reportó a su hijo desaparecido el sábado. Afirmó que esperó este tiempo porque su hijo vivía en las calles de la ciudad. Indicó que el hombre nunca se había desaparecido tanto tiempo y mantuvo la esperanza de que la llamaría, pero pasaron Acción de Gracias, Navidad y el día del cumpleaños de su hijo, sin recibir comunicación.

"Pero mi corazón dice que no está vivo, yo siento que algo grave le pasó", explicó María.

La policía informó que está investigando su desaparición.

María pidió la ayuda de la comunidad para encontrar a su hijo. "Que por favor me ayuden, porque yo no sé nada, no manejo, estoy sola", expresó.

La madre le envió un mensaje a Carlos a través de TELEMUNDO 48: "Que lo amo, que necesito algún tipo de comunicación con él".

Si tienes alguna información del paradero de Carlos Martín López, llama a la policía de San Francisco.