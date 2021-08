¡Premio gordo! Un nuevo millonario en California con boleto SuperLotto Plus

Alguien que compró un billete de lotería en el condado de San Bernardino es multimillonario.

Un boleto ganador del premio mayor de SuperLotto Plus por valor de $14 millones se vendió en Highland para el sorteo del sábado. El boleto que coincidía con los números 20-39-12-9-2 y la Mega Ball of 5 se vendió en la estación de servicio Highland Ranch en la Calle Webster de esa comunidad, a unas 65 millas al este de Los Ángeles.

El poseedor del boleto no es el único gran ganador. La estación de servicio recibirá un bono de $70,000 por vender el boleto ganador.

Hasta el martes por la mañana, el boleto seguía sin ser reclamado.

Se vendieron boletos que coincidían con cinco números, pero no con el número Mega, en Roseville, Bakersfield y Calexico. Esos boletos tienen un valor de $11,607.

