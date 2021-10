Un grupo de personas que defiende la cultura nativa americana protestaron el jueves las acciones de una maestra que fue grabada por uno de sus alumnos mientras realizaba una danza de esa comunidad.

El incidente ocurrió en la Preparatoria John W. North, ubicada en la ciudad de Riverside. En el video se ve a la maestra imitando una danza nativa americana con una corona de plumas falsas en la cabeza mientras daba una clase de trigonometría.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esto ocasionó un gran descontento en la comunidad.

“Hoy estamos aquí protestando por lo que hizo la maestra” de lo que la escuela en Riverside le hizo a la comunidad indígena”, dijo Brenda Gutierrez, una de las manifestantes.

Aunque las autoridades escolares investigan la situación, el grupo de manifestantes pide que el distrito escolar al que pertenece imponga un castigo ejemplar para que no se repita una situación similar.

Al parecer no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes con esta maestra. En una foto tomada en 2012 se la puede ver con un atuendo similar a la grabada en el video.

“No importó cómo hizo sentir a los estudiantes que son de origen nativos americanos”, dijo Gutierrez. “Siguió haciendo lo mismo que ha estado haciendo por varios años”.

El Distrito Escolar Unificado de Riverside publicó un comunicado sobre el incidente hace varios días.

LAPD ha puesto en marcha una campaña llamada "Just Say Hello" para acabar con las divisiones entre razas, y anima a todo el mundo a saludar y conversar con personas de otras etnias.

“Es un comportamiento inadecuado y ofensivo por parte de la maestra y estaremos colaborando con la investigación”.

Los manifestantes mencionaron que seguirán exigiendo sus demandas para que la responsable sea sancionada.

“Se supone que es una maestra de matemáticas y lo que hizo no tiene que ver nada con lo que ella está enseñando en la clase”, dijo Ellie Bustos, madre de familia.