California retrasa el mandato de la vacuna contra el coronavirus para las escuelas

Sacramento. — California cumplirá con su mandato de vacunación contra el coronavirus para niños en edad escolar, pero no sucederá hasta al menos el verano de 2023, anunció el jueves la administración del gobernador Gavin Newsom.

El año pasado, California fue el primer estado en anunciar que exigiría que todos los escolares recibieran la vacuna contra el coronavirus. Pero aún no ha sucedido porque Newsom dijo que estaba esperando que los reguladores de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) pidieron la aprobación final a la vacuna para niños en edad escolar.

En ese momento, Newsom estimó que el mandato entraría en vigencia a principios del año escolar 2022-23. Pero si bien los reguladores federales han autorizado el uso de la vacuna contra el coronavirus para niños de hasta 5 años en caso de emergencia, aún no han otorgado la aprobación final a menores de 16 años.

La dosis adicional, inoculada seis meses después que las dos primeras dosis, incrementó seis veces los anticuerpos contra la cepa original del coronavirus en menores de cinco a 11 años.

A medida que el calendario se acercaba poco a poco al otoño, a los administradores escolares les preocupaba no tener suficiente tiempo para implementar el mandato de vacunación.

“Entonces, en base a estos dos hechos, no tenemos la aprobación total de la FDA y reconocemos los desafíos de implementación que enfrentarían las escuelas y los líderes escolares, que no vamos a tener un requisito de vacunación para las escuelas en este próximo año académico y no antes de julio de 2023”, dijo el Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, en una entrevista.

La medida llega en un momento en que los casos de coronavirus y las hospitalizaciones siguen siendo bajos luego del aumento invernal de la variante omicron, pero también cuando las autoridades luchan por convencer a los padres de que vacunen a sus hijos contra el virus.

Si bien casi el 75 % de la población de California ha sido vacunada, las tasas para niños menores de 17 años son mucho más bajas. Un poco menos del 34 % de los niños de 5 a 11 años han recibido la vacuna, mientras que un poco más del 66,4 % de los niños de 12 a 17 años la han recibido, según datos estatales.

“Desde la perspectiva de mantener a los niños en las escuelas, esta fue la decisión correcta”, dijo Christina Hildebrand, presidenta y fundadora de A Voice for Choice Advocacy, un grupo que se opone a los mandatos de vacunación. “La cantidad de niños que no están vacunados, y si fueran retirados de la escuela, habría sido un desastre mucho mayor”.

Moderna anunció el miércoles que su vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 5 años es eficaz y ofrece protección.

PROYECTOS DE LEY SOBRE VACUNACIÓN

California y Luisiana son los únicos estados que han anunciado un mandato de vacunación para las escuelas K-12, según la Academia Nacional de Política de Salud Estatal. El Distrito de Columbia también tiene un mandato.

El mandato de Louisiana incluye una opción de exclusión voluntaria para los padres, mientras que el mandato de California permitiría exenciones por razones médicas y creencias personales. Una razón médica a menudo requiere una prueba de un médico. Pero una exención por creencias personales es más fácil de obtener, ya que a menudo requiere una carta del estudiante o del padre que indique sus objeciones.

El senador estatal Richard Pan, un demócrata de Sacramento que también es pediatra, fue el autor de un proyecto de ley en la Legislatura estatal este año que habría impedido que los estudiantes usaran la exención por creencias personales para evitar la vacuna contra el coronavirus. Pero el jueves, Pan anunció que retendría el proyecto de ley, lo que significa que no se convertirá en ley este año, aunque dijo que aún debería haber un enfoque en aumentar las tasas de vacunación infantil.

Todavía falta que los CDC autoricen los cambios.

“Hasta que el acceso de los niños a la vacunación contra el COVID mejore en gran medida, creo que una política estatal que exija la vacunación contra el COVID en las escuelas no es la prioridad inmediata, aunque es una política de seguridad adecuada para muchos distritos escolares en comunidades con buen acceso a las vacunas”. dijo Pan en un comunicado de prensa.

Pan no dijo que retiró el proyecto de ley por falta de apoyo. Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California, Berkeley, reveló que el 64% de los votantes registrados apoyan los requisitos de vacunación contra el coronavirus para las escuelas, incluido el 55% de los votantes que son padres de niños en edad escolar. La encuesta se publicó en febrero con base en una muestra de 8937 votantes registrados de California, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

Este es el segundo proyecto de ley relacionado con las vacunas que falla en la Legislatura de California este año antes de que llegue a votación. El mes pasado, la asambleísta demócrata Buffy Wicks retiró un proyecto de ley que habría obligado a todas las empresas de California a exigir vacunas contra el coronavirus para sus empleados, una decisión que ella atribuyó a “un capítulo nuevo y bienvenido en esta pandemia, con el virus retrocediendo por el momento”.

El presidente Biden presentó la página COVID.gov y recibió el segundo refuerzo de la vacuna contra el virus.

A medida que disminuyeron los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, los funcionarios estatales eliminaron la mayoría de las restricciones de virus y ya no requieren máscaras en las escuelas u otros lugares públicos.

“Definitivamente, muchos padres están emocionados de que el Senador Pan esté sacando este proyecto de ley. Es una cosa menos de la que tienen que preocuparse”, dijo Jonathan Zachreson, padre de tres niños de secundaria que fundó el grupo de defensa Reopen California Schools. “El hecho es que los niños de 5 a 11 años han tenido acceso a las vacunas durante bastante tiempo y creo que sus bajas tasas de vacunación son evidentes de cómo se sienten los padres acerca de la vacuna”.

Otros proyectos de ley relacionados con las vacunas siguen vigentes en la Legislatura de California, incluido uno que permitiría que los escolares de 12 años en adelante reciban la vacuna contra el coronavirus sin el permiso de sus padres. Actualmente, California requiere el permiso de los padres para las vacunas, a menos que sean específicamente para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.