Suben los contagios de COVID-19 entre menores de 34 años en California

Cada vez son más joven los pacientes que se diagnostican con COVID-19 en California.

Son varios factores que están influyendo, como que hay mucho más acceso a las pruebas del coronavirus y con la posible actitud de este grupo poblacional que tienen la idea que a ellos no les va a pasar nada.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud de California, el 34% de los casos nuevos diagnosticados del coronavirus son personas de menos de 34 años. Mientras que los casos entre adultos de la tercera edad bajaron.

“Los jóvenes sí salen mucho en comparación, yo creo que los jóvenes quieren vivir su juventud”, dijo Erick Álvarez, residente de San José.

De acuerdo con expertos de salud, es este uno de los factores que está influyendo al contagio.

“Hemos visto en televisión que hay más eventos en donde están exponiendo a muchas personas y las probabilidades de que uno no tenga riesgo de infección es serio, pero si se expone a donde hay más oportunidad si hay más personas que se van a infectar”, dijo la doctora Ivon Maldonado, pediatra y epidemióloga de la Universidad de Stanford.

Entre el 31 de mayo y el 13 de junio, 12, 919 pacientes de entre 18 a 34 años salieron positivos al COVID-19 y 3,930 casos más han surgido entre menores de 17 años.

¿Pero porque no hay más personas hospitalizadas? Por qué las complicaciones sí se ven más en ancianos. “No puedo decir que no existe, pero puede ser como una gripe o algo así, ¿me entiende?” dijo Nelson Molina, residente de San José.

Pero es esta información la que quizá tenga a muchos jóvenes confundidos.

“Yo no pienso que me voy a poner malo, yo pienso que todo está bien ahorita y ya se olvidó todo lo del COVID-19 yo pienso que no era mucho como dicen”, dijo Jesús Valverde, residente de San José.

Autoridades de salud recomendaron a los residentes que usen tapabocas, que no se concentren en grandes grupos y que se hagan las pruebas para determinar si tienen o no el virus.

La falta de uso de mascarillas, no respetar las reglas de distanciamiento social es otros de los factores a los que se le atribuye el aumento de casos entre jóvenes. Además, que muchas personas han regresado a trabajar.

Sin embargo, para este grupo se tiene un mensaje muy importante. “Si no tienes interés en uno, imagine a su madre, a su abuelo, a las personas en quien, si tiene interés, tenemos que protegerlos”, dijo Maldonado.

El segundo grupo poblacional con más casos de COVID-19 en este momento es el de personas entre 35 y 49 años.