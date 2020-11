“Temor de no volver a ver mi familia”, el terror de ir al supermercado en tiempos de pandemia

SAN DIEGO- Los mayores de 65 años en California suponen el 10% de los casos de coronavirus, pero el 75% de las muertes por este virus, por eso no es de extrañar que muchas personas mayores estén asustadas, y más ahora que queda poco tiempo para el Día de Acción de Gracias ya que en otros años se han visto aglomeraciones en los supermercados.

El simple hecho de ir de compras al mercado ha cambiado para todos debido a la pandemia, y aunque hay quienes temen salir de compras ante el incremento de casos, hay formas de ir a las tiendas de forma segura y solo llevar el pavo a casa y , no el coronavirus.

La entrega de alimentos fue en Logan Heights

"Si yo caigo no voy a volver por mi situación médica", dijo Delia Contreras.

Contreras de 66 años y diabética, aseguró que vive con miedo esta segunda ola de casos de coronavirus.

"Que toque algo porque alguien no se cuidó y me contagie sin saber dónde y no volver a ver a mi familia es lo que más me duele no volver a ver a mi familia", comentó.

Por lo que dijo que a la calle solo ha salido en siete ocasiones desde el inicio de la pandemia, y por razones esenciales como ir al mercado.

Supermercado impactado por el coronavirus

Según expertos, debido a su edad y condición médica, Contreras está haciendo lo correcto para protegerse del coronavirus.

"Si es que hay virus, las partículas se van a mantener en el ambiente por un tiempo indeterminado y es ahí donde está el riesgo", afirmó Paul Schalch, otorrinolaringólogo.

De acuerdo al médico, el riesgo existe pero al mismo tiempo hay maneras de ir y no traer al coronavirus entre las bolsas.

"Evita las horas pico después de que las personas salen de trabajar vas a ver colas", señaló el médico.

Aprovecha las especiales y protege tu salud

Tal como Maribel Chávez, quien llego a Chula Vista Food services antes del medio día, para comprar su cena para el Día de Acción de Gracias, ya que dijo que así se siente más segura.

"Todo está con letreros, seguro, limpio, todos usan su mascarilla y mantiene su distancia", comentó Chávez.

La recomendación es asegurarse de que en su supermercado se limpian los carritos de mandado después que cada cliente lo utiliza, como en Chula Vista Food Services.

Además de acuerdo a Nick Luna, uno de los dueños de Chula Vista Food Services, entre sus pasillos no hay lugar para el coronavirus por lo que pidió un favor a sus empleados.

Se puede realizar en tiendas de Food 4 Less o Ralphs de San Diego

"Nosotros les dijimos, por favor ten cuidado, usen mascara y prefiero que no salgan hacer cosas, mejor quédense en la casa", dijo Luna, quien también instaló separadores de plástico para protección de sus empleados y clientes.

"Hay gente no quiere entrar les da miedo y lo hacen por teléfono", agregó Luna.

Otra de las recomendaciones del médico, es evitar contacto con artículos en las tiendas ya que se desconoce con certeza cuanto tiempo vive el coronavirus en superficies, por lo que esto representa un riesgo de contagio.

Y lo que si es un hecho es que es fácil identificar señales de alerta de que en un local el coronavirus puede andar de compras.

“El ver que no estén supervisando el número de gente que entra a la tienda, empleados sin máscaras de forma correcta", afirmó el médico.