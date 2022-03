Captado en video: presencia de puma en Silver Lake sorprende a vecindario

Una vista inusual fue captada por la cámara por residentes sorprendidos el martes por la noche cuando un puma visitó la comunidad al norte del centro de Los Ángeles.

El puma, probablemente el famoso P-22, llevaba un collar de rastreo. Kathleen Lalap proporcionó a la cadena hermana NBCLA un video del gran felino en el camino de entrada en el vecindario de Westerly Terrace.

"Mi amigo y yo quedamos atónitos mientras estábamos sentados en mi auto", escribió.

Los propietarios de viviendas en área de Hollywood Hills se llevaron una sorpresa la semana pasada cuando revisaron su cámara de seguridad. Crédito: Kathy Valentino

El puma caminó hacia el automóvil, luego entre este y una minivan y salió a la calle.

El avistamiento marca una visita fuera del área segura habitual de P-22 hacia el norte en Griffith Park y Hollywood Hills, donde se han informado varios avistamientos en áreas residenciales durante la última década. Una vez se escondió debajo de una casa en las cercanías de Los Feliz, pero los residentes dijeron que el avistamiento del martes los tomó por sorpresa.

Otro avistamiento del martes fue en el área de Berkeley Circle, no lejos de Silver Lake Boulevard, según Los Angeles Times. Marianna Palka contó las veces que nunca había visto un puma en la zona. Otro residente de Berkeley Circle le dijo al Times que vio lo que pensó que eran coyotes en la cámara del timbre de la puerta de un vecino.

“Estábamos parados allí mirándonos y la luz se apaga”, dijo Chris Blim. “Lo único que ves son los ojos, y ahí es cuando tu corazó se detiene. Este no es un gato doméstico”.

Los funcionarios de vida silvestre no han confirmado que el gran felino sea P-22, pero no se conocen pumas que no sea P-22 deambulando por el área silvestre en Griffith Park y sus alrededores.

Los investigadores creen que el P-22 vino de las montañas de Santa Mónica. De alguna manera cruzó las autopistas 405 y 101 hacia Griffith Park hace unos 10 años.

ANIMALES EN PAISAJES URBANIZADOS

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) rastrea a los pumas para estudiar cómo sobreviven en paisajes urbanizados. Los collares de radio GPS brindan a los investigadores información detallada sobre los misteriosos grandes felinos.

Los Ángeles y Mumbai son las dos únicas megaciudades del mundo que tienen grandes felinos viviendo dentro de los límites de la ciudad, según el NPS.

Hay alrededor de 4,000 a 6,000 pumas en California, pero los funcionarios de vida silvestre lo llaman una estimación aproximada sin un estudio estatal en curso. Más de la mitad del estado se considera el hábitat principal de los grandes felinos, que se pueden encontrar dondequiera que haya ciervos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) recibe cientos de informes de avistamientos de pumas cada año. Pocos dan como resultado que se identifique a los pumasa como una amenaza inminente para la seguridad pública, dijo el departamento.

Los ataques de pumas a humanos son extremadamente raros y su naturaleza es evitar a los humanos.

QUE HACER DURANTE UN ENCUENTRO CON UN PUMA

Esta es una lista completa de recomendaciones del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) sobre qué hacer durante un encuentro con un puma:

No camine, ande en bicicleta o trote solo. Manténgase alerta en los senderos.

Evite caminar o trotar cuando los pumas están más activos: al amanecer, al anochecer y por la noche.

Mantenga una estrecha vigilancia sobre los niños pequeños.

Los perros sin correa en los senderos corren un mayor riesgo de convertirse en presa de un puma.

Nunca se acerquesa un puma. Ofrézcale una ruta de escape.

NO CORRA. Mantén la calma. Correr puede desencadenar una respuesta de persecución, captura y muerte. No le des la espalda. Enfréntate al animal, haz ruido y trata de parecer más grande agitando los brazos o abriendo la chaqueta si la lleva; arroje piedras u otros objetos. Recoja a los niños pequeños.

No se agache ni se incline. Ponerse en cuclillas lo pone en una posición vulnerable de parecerse mucho a un animal de presa de 4 patas.

Haga oir su voz; sin embargo, hable con calma y no use tonos agudos ni gritos agudos.

Enseñe a otros cómo comportarse durante un encuentro. Cualquiera que corra puede iniciar un ataque.

Si un puma ataca, contraataque. Las investigaciones sobre los ataques de pumas sugieren que muchas víctimas potenciales se han defendido con éxito con piedras, palos, herramientas de jardinería, incluso con un bolígrafo de tinta o con las manos desnudas. Trate de mantenerse de pie. Si es derribado, trate de proteger la cabeza y el cuello.

Si un puma ataca a una persona, llame inmediatamente al 911.

Reporte el comportamiento inusual del puma a su oficina regional local de CDFW.

