California gasta miles de millones de dólares para albergar indigentes en hoteles

LOS ÁNGELES - Cuando los trabajadores de extensión para personas sin hogar visitaron por primera vez su campamento debajo de un paso elevado de la autopista de Los Ángeles el otoño pasado, Verónica Pérez se mostró escéptica sobre su oferta no solo de una cama, sino de un apartamento amueblado con comidas, asesoramiento y la promesa de algunos. estabilidad en su vida.

"Dijeron que tenían una vivienda para mí, pero simplemente no parecía real", dijo Pérez. "Cuando no tienes hogar, te vuelves receloso y no confías en la gente".

Pérez, de 57 años, había estado durmiendo en autos o carpas por todo el sur de California desde que perdió su trabajo en una instalación de almacenamiento hace tres años y no pudo pagar el alquiler.

La segunda vez que el equipo de extensión llegó al campamento debajo de la Interestatal 405, Pérez decidió que estaba lista para arriesgarse y hacer un cambio.

Cansados de vivir en condiciones inseguras e insalubres, un grupo de personas sin techo de Oakland, California, ha construido su propio poblado y ha creado una vibrante comunidad bajo la autopista que cuenta con ducha, cocina, huertos, una tienda y hasta una clínica.

Ella aceptó la oferta y se instaló en una de las 6,000 nuevas unidades construidas en todo el estado durante el año pasado como parte del Proyecto Homekey. El programa que comenzó en junio de 2020 está reutilizando hoteles, moteles y otras propiedades no utilizadas como viviendas de apoyo permanentes.

Homekey es el eje del plan de $12 mil millones del gobernador Gavin Newsom para combatir la falta de vivienda en el estado más poblado de la nación. California tiene un estimado de 161,000 personas sin vivienda, más de una cuarta parte del total nacional de 580,000, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Newsom firmó el proyecto de ley de financiación el 19 de julio y lo calificó como la "mayor inversión individual para brindar apoyo a los más vulnerables en la historia de Estados Unidos".

La oficina de Newsom dijo que $800 millones, la mayor parte del dinero federal de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus, se gastaron en Homekey en 2020 para brindar refugio a 8.200 personas. Ahora, la administración planea ir aún más grande: California gastará $5.8 mil millones de fondos estatales y federales durante dos años para expandir el programa y crear un estimado de 42,000 unidades de vivienda.

"Si piensa en el año pasado como una prueba de concepto, puede pensar en este año como llevar esta estrategia a escala y convertirla en una pieza central del enfoque de California para albergar a las personas sin hogar", dijo Jason Elliott, consejero principal de Newsom.

Newsom ha hecho de la lucha contra la falta de vivienda una de sus principales prioridades. Ahora que el gobernador enfrenta una elección revocatoria, los candidatos republicanos han publicado sus propios planes para combatir la crisis. John Cox quiere exigir que las personas sin vivienda reciban el tratamiento necesario por adicción o enfermedad mental antes de que puedan conseguir una vivienda. Kevin Faulconer quiere construir más refugios para facilitar la limpieza de los campamentos.

No solo los republicanos están exasperados. El Ayuntamiento de Los Ángeles, en su mayoría progresista, aprobó este mes una controvertida medida contra los campamentos para eliminar los campamentos de personas sin hogar.

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso el martes $12,000 millones en nuevos fondos para que más personas sin hogar en el estado accedan a viviendas y para acabar con la indigencia de familias dentro de cinco años.

Otros estados también están lidiando con la escalada de la crisis. Este verano, la ciudad de Nueva York instituyó una campaña agresiva para eliminar los campamentos de Manhattan, y el alcalde Bill de Blasio planea trasladar a más de 8,000 personas de los hoteles donde fueron colocadas al comienzo de la pandemia a refugios.

Y en el estado de Washington, los residentes de Seattle votarán una medida que obligaría al alcalde a tomar medidas para combatir el problema, incluida la creación de 2.000 espacios de refugio o vivienda en un año.

En California, Homekey es una consecuencia del Proyecto Roomkey, un esfuerzo temporal durante el brote de coronavirus para encontrar refugio en hoteles, que Elliot dijo que proporcionaba camas para 42,000 personas sin hogar de 65 años o más u otras susceptibles a COVID-19. Se ha ampliado hasta junio de 2022.

Bajo Homekey, el estado compra las propiedades, cubre todos los costos de construcción y conversión y luego las entrega a las ciudades o condados que contratan a proveedores de servicios locales.

El esfuerzo del estado debe ser aplaudido, pero equivale a una "gota en el balde", dijo Eve Garrow, analista de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California.

"Esto es sustancial, pero no es lo suficientemente cerca para satisfacer las necesidades de todas las personas actualmente desplazadas de la vivienda", dijo.

Un sitio de Homekey en un hotel en la pequeña ciudad de Milpitas en Silicon Valley se reunió con cierta oposición local, lo que provocó una demanda que acusaba a los funcionarios de impulsar el proyecto sin audiencias públicas.

"Estamos diciendo que debe pedirnos permiso antes de gastar el dinero de nuestros contribuyentes y construir en nuestra ciudad", dijo Suraj Viswanathan, miembro del grupo Voices Of Milpitas. El litigio se resolvió, con el grupo asegurando patrullas de seguridad regulares en el vecindario del hotel y reuniones semestrales.

El antiguo hotel que Pérez ahora llama hogar es administrado por la organización sin fines de lucro The People Concern, que opera tres propiedades en el condado de Los Ángeles con un total de 162 unidades. Los tres se acercan a su capacidad.

El presidente ejecutivo, John Maceri, dijo que el estado ha establecido gobiernos locales para el éxito, pero que se necesitará un esfuerzo combinado de políticos y proveedores de servicios para sostener el programa. Él estima que los costos de conversión serán mucho menos de $550,000 por unidad, la tarifa actual para construir desde cero. También es mucho más rápido que construir nuevas unidades y la velocidad es importante en una crisis.

“El objetivo siempre debe ser brindar soluciones de vivienda permanente más rápido y más barato”, dijo Maceri.

En su nuevo hogar en el centro de Los Ángeles, Pérez disfruta de su privacidad, disfruta de las tres comidas que le dan a diario y agradece que le permitieran traer a su gato. Asiste a una clase de pintura semanal.

“Nos dijeron, siéntete como en casa. Y lo hago”, dijo. El personal la ayudó a solicitar una nueva tarjeta de Seguro Social y la ayudará a encontrar un trabajo cuando esté lista.

Pérez fue diagnosticada con PTSD por sus años en las calles y recibe consejería en el lugar. Otras personas con problemas de salud mental más graves o adicciones también reciben el tratamiento que necesitan.

El objetivo es asegurarse de que incluso las personas "más difíciles de mantener" entren, dijo la Dra. Margot Kushel, directora del Centro para Poblaciones Vulnerables de la Universidad de California en San Francisco. Con ese fin, Kushel dijo que Homekey hace bien la parte más importante: proporcionar vivienda de apoyo permanente, no refugio temporal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, abordó la crisis de personas sin hogar del estado desde la ciudad de Sebastopol en el condado de Sonoma el lunes, donde firmó un proyecto de ley de $ 12 mil millones para fondos para personas sin hogar.

“Algunas personas necesitan servicios que acompañen a esa vivienda, y otras no. Pero lo realmente esencial es que sin la vivienda, los servicios no funcionan ”, dijo.

Eventualmente, a Pérez se le entregarán vales de vivienda que le permitirán alquilar un departamento subsidiado.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrían durar esos vales, lo que genera preocupaciones de los defensores sobre el éxito a largo plazo en un estado con costos de vivienda exorbitantes.

Una nueva base de datos muestra que casi 250,000 personas buscaron servicios de vivienda en 2020. Aproximadamente 117,000 de ellos todavía están esperando ayuda.

Si las metas de California parecen ambiciosas, dijo Elliott, es porque lo son: "Cualquier cosa que no sea acabar con la falta de vivienda significa que estamos poniendo nuestra mirada demasiado baja".