Propuesta 30: ¿Qué es, quiénes la respaldan y quiénes se oponen?

SACRAMENTO, California — Una medida electoral de California que impondría más impuestos a los ricos para ayudar a poner más autos eléctricos en las calles puede parecer hecha a la medida para ganar el apoyo de los demócratas en un estado conocido por su liderazgo climático, pero la propuesta 30 tiene un notable oponente: el gobernador Gavin Newsom.

La falta de apoyo por parte del gobernador demócrata lo pone en el lado opuesto de su propio partido y en contra de sus aliados ambientales.

¿QUÉ ES LA PROPUESTA 30?

La propuesta agregaría un impuesto del 1.75% sobre los ingresos personales de los contribuyentes que generen más de $2 millones en ganancias personales. Los analistas estatales estiman que se recaudarían hasta $5 mil millones al año, principalmente para ayudar a las personas a comprar vehículos eléctricos y construir estaciones de carga. Además, una parte de la recaudación también se dedicará a recursos para combatir los crecientes incendios forestales.

¿QUIÉNES ESTÁN A FAVOR DE LA PROPUESTA 30?

Los grupos ambientales y de salud que apoyan la medida dicen que California necesita fondos dedicados para acelerar la transición de automóviles de gasolina a eléctricos y ayudar a reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.

El transporte representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en California, y los incendios forestales cada vez más mortales son otra fuente importante de carbono.

“No podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos sin algo como esto”, dijo Mary Creasman, directora ejecutiva de California Environmental Voters. “O seremos todos los que paguemos, o serán los más ricos los que puedan pagar”.

Newsom ha calificado la Proposición 30 como una toma de dinero por parte del gigante de los viajes compartidos Lyft, que ha gastado al menos $ 45 millones para respaldarla. Los reguladores estatales han ordenado que todos los viajes compartidos sean de cero emisiones para 2030. Uber no ha tomado una posición sobre la medida.

“No se deje engañar, la proposición 30 se anuncia como una iniciativa climática, pero en realidad fue ideada por una sola corporación para canalizar los impuestos estatales sobre la renta en beneficio de su empresa”, dice Newsom en un anuncio de televisión.

Los partidarios rechazan esa caracterización y dicen que Lyft se involucró después de que los grupos ambientalistas ya estaban discutiendo una medida electoral. Creasman dijo que era importante “llamar a nuestro propio equipo y al gobernador por mentir” sobre los orígenes de la medida.

En un año electoral en el que se espera que Newsom navegue hacia la reelección para un segundo mandato, la lucha por la Proposición 30 se ha convertido quizás en la más polémica de la temporada para los demócratas. Se produce meses después de que los reguladores del aire estatales aprobaran un plan respaldado por Newsom para prohibir la venta de la mayoría de los autos nuevos a gasolina en el estado para el 2035. Newsom señala que ya ha dedicado $10 mil millones a varios programas destinados a impulsar la adopción de vehículos eléctricos en los próximos seis años.

La mitad del dinero recaudado en la propuesta 30 para vehículos eléctricos se destinaría a una cuenta de capital diseñada para ampliar las opciones de transporte y limitar la contaminación del aire en vecindarios desfavorecidos o de bajos ingresos. Podría usarse para ayudar a las personas a comprar autos eléctricos o para poner camiones de reparto, autobuses e incluso bicicletas eléctricas más limpios en las carreteras.

Los incendios forestales también se han convertido en un problema cada vez más urgente a medida que el cambio climático hace que el estado sea más cálido y seco. La mayoría de los incendios forestales más mortíferos y destructivos del estado ocurrieron en los últimos años, y el estado estima que los incendios forestales liberaron más de 85 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono en el 2021, más que las emisiones anuales de electricidad.

Lyft dice que apoya la medida porque reducir las emisiones es una buena política climática.

“La propuesta 30 financia esto a través de un impuesto sobre las personas que ganan más de $2 millones al año. Tengo la suerte de verme afectado por este impuesto y estoy feliz de pagarlo para ayudar a hacer retroceder el reloj de esta amenaza existencial”, escribió Logan Green, director ejecutivo de la compañía, en una publicación de blog.

Junto a Newsom para oponerse a la medida están la Asociación de Maestros de California, la Cámara de Comercio de California y algunos capitalistas de riesgo que están ayudando a financiar la campaña “No”.

El dinero recaudado por el impuesto no contaría para una regla del presupuesto estatal que dice que un cierto porcentaje de los ingresos debe destinarse a la educación K-12, una disposición que no les gusta a los maestros. Mientras tanto, la Oficina del Analista Legislativo no partidista dijo que la propuesta podría obligar a reducir el gasto en otras áreas en función de ciertas reglas presupuestarias, algo que los partidarios de la medida disputan.

Los grupos empresariales señalan que el impuesto sobre la renta personal de California ya es el más alto de la nación, y la medida electoral lo ubicaría en más del 15% para las personas con mayores ingresos. Loren Kaye, presidenta de la fundación de la Cámara de Comercio de California, también advirtió que una rápida expansión de los vehículos eléctricos podría sobrecargar la red de energía, un argumento que la administración de Newsom ha rechazado.

Los partidarios de la propuesta 30 incluyen el Partido Demócrata de California, la Coalición de Aire Limpio, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y la Asociación Estadounidense del Pulmón, que han rechazado las caracterizaciones de que la medida está diseñada para beneficiar específicamente a Lyft, señalando que no hay ninguna disposición que reserve dinero expresamente para conductores de viajes compartidos.