Universal Studios Hollywood presenta sus brillantes planes para la temporada navideña

Lo que debes saber Las fiestas en Universal Studios Hollywood brillarán desde el 24 de noviembre hasta el 1 de enero de 2024

Las actividades “Navidad en el mundo mágico de Harry Potter” y “Grinchmas” están incluidas en la entrada al parque temático.

Los aspectos más destacados incluyen el encantador Coro de Ranas, música en vivo, cameos del Grinch y delicias temáticas.

Todos los Who en Whoville suelen estar bastante ocupados, yendo y viniendo en sus vidas fantasiosas, pero ¿cuándo la temporada navideña finalmente se presenta ante una vista vivaz con todo el drama y la presencia de Mount Crumpit?

Las cosas cambian rápidamente, y de manera alegre, porque Universal Studios Hollywood se convierte en el lugar ideal para todo lo relacionado con Grinch. No sólo todo lo relacionado con Grinch, sino también "Grinchmas", el espectáculo anual que brilla, con un alegre sentido verde, durante las últimas semanas del año.

Y ese coraje se pondrá en marcha, con determinación e ingenio, el día después del Día de Acción de Gracias de 2023, cuando tanto "Grinchmas" como la "Navidad en el mundo mágico de Harry Potter" regresen al parque temático.

Universal Studios Hollywood hizo el entusiasta anuncio el jueves 12 de octubre.

Conoces a tus Who y también a tus célebres magos, pero ¿qué hay en el programa con aroma a pan de jengibre?

Para los amantes de las fiestas que buscan a Seuss, el reino del Grinch-a-tude incluirá apariciones del ícono peludo, oportunidades para tomar una foto con el Fido favorito de todos (que sería el maravilloso Max, por supuesto) y el giratorio, arremolinado y ultra árbol de "Grinchmas", que mide alrededor de diez Grinches de altura, más o menos un Grinch.

Villancicos en vivo de naturaleza Whoviana, un área para la bondad astuta y una oficina de correos de Whoville son algunos de los sonidos y vistas agridulces de “Grinchmas” (bueno, los Who son dulces, pero el atractivo protagonista del evento cuenta con un toque de acidez).

Cerca de allí, la Navidad se volverá aún más mágica cuando la “Navidad en el mundo mágico de Harry Potter” se materialice en Hogsmeade Village, que estará encantadoramente envuelta en todo tipo de chucherías, lazos y adornos decorativos.

El fantástico Coro de Ranas regresará (estos sapos guturales cantan desde mullidas perchas) y el espectáculo de proyección de luces nocturno “La magia de la Navidad en Hogwarts” agregará un brillo adicional cuando el sol se ponga y la luna brille.

Se venderán productos especiales de temporada (piense en adornos, bufandas, suéteres y demás), mientras que la cerveza de mantequilla caliente calentará muchas tazas.

Las actividades de “Grinchmas” y “Navidad en el mundo mágico de Harry Potter” están incluidas en la entrada al parque temático, que ya está disponible para su compra.

