Profesores de California State University se van a la huelga y exigen mejora de salarios

Profesores de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) realizarán una huelga esta semana en varios campus.

El sindicato de profesores de la CSU, la Asociación de Profesores de California (CFA, por sus siglas en inglés), afirma que los aumentos salariales que ha propuesto el sistema universitario no son adecuados.

La CFA, que representa a 29,000 profesores, bibliotecarios, consejeros y entrenadores en los campus de la CSU, estaba planeando una huelga de cuatro días en cuatro universidades diferentes:

4 de diciembre en Cal Poly Pomona

5 de diciembre en San Francisco

6 de diciembre en Los Ángeles

7 de diciembre en Sacramento

El domingo, en el campus de la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU, por sus siglas en inglés), muchos estudiantes estaban ocupados preparándose para los exámenes finales, y la mayoría de los que hablaron con NBC Bay Area sabían de la próxima huelga.

Algunos estudiantes dijeron que la huelga estaba afectando sus horarios para sus exámenes finales y eventos deportivos competitivos.

Armin Abolhassani, estudiante de tercer año de SFSU, que estudia filosofía, religión y escritura creativa, dijo que planeaba quedarse en casa el martes, ya que todas sus clases están canceladas. "He escuchado planes de huelga de muchos de mis profesores, y he escuchado que la mayoría, si no todas las clases se cerrarán en el campus", indicó Abolhassani.

Respecto a la huelga, Abolhassani expresó: "La apoyo porque es realmente desalentador lo que está sucediendo este semestre con todos los profesores despedidos, muchos grandes profesores que han estado trabajando aquí durante décadas han perdido sus puestos de trabajo".

Brad Erickson, profesor de SFSU y presidente de capítulo de la CFA, dijo que los salarios de los educadores no han seguido el ritmo de la inflación.

"No sólo San Francisco, sino todo el (sistema) de CSU, los profesores han visto sus costos como el alquiler, la comida y el cuidado infantil aumentar en dos dígitos, y nuestro salario no", denunció Erickson.

Entre otras cosas, la CFA pide un aumento del 12% para el personal docente en un año.

El sistema de CSU dice que eso costaría $380 millones en nuevos gastos recurrentes.

"Por contexto, la demanda salarial de la CFA costaría $150 millones más que el aumento de financiación que la CSU recibió del estado de California para todas las operaciones en 2023-24", indicó la Universidad Estatal de California en un comunicado de prensa el viernes.

El sistema de CSU afirma que propuso aumentos salariales generales del 15% para los profesores durante tres años, además de posibles alzas adicionales para algunos docentes.

Sin embargo, el sindicato de profesores dice que la oferta es inaceptable.

"En primer lugar, no ofrecen el 15%; ofrecen el 5% para este año, cuando nosotros pedimos el 12%. Y luego estipulan que estarían dispuestos a darnos el 5% en los próximos dos años si el estado proporciona el dinero", afirmó Erickson.

En un correo electrónico obtenido por NBC Bay Area, a los profesores de un campus de CSU se les dijo que la oferta más reciente a la CFA incluía un 15% en aumentos salariales generales durante los próximos tres años, con un 5% en el año actual. Luego, dependiendo de que el estado honre los compromisos financieros que contrajo con CSU, se agregaría el 5% el año siguiente y otro 5% el posterior.

SFSU indicó en un comunicado: "SF State respeta a nuestros empleados y sus derechos laborales. Todas las negociaciones laborales se manejan centralmente en la oficina del Canciller de la CSU. Mantenemos la esperanza de que CSU llegue a un acuerdo con la CFA, como lo ha hecho con otros sindicatos".

La Oficina del Canciller de la CSU expresó a NBC Bay Area en un comunicado: "La CSU respeta el derecho de la CFA a participar en actividades legales concertadas. Nuestro objetivo, y esperanza, es minimizar cualquier interrupción a nuestros estudiantes. CSU está preparada para volver a la mesa de negociaciones con CFA en cualquier momento. Creemos que los problemas deben resolverse mediante la negociación".

Se espera que cientos de estudiantes caminen en los piquetes con los profesores durante la huelga.

Erickson dijo que más de 500 profesores están programados para estar en el piquete del martes, incluidos los de otros campus del sistema. Luego, según Erickson, el sindicato planea reunirse nuevamente la próxima semana con la gerencia de la CSU.

"Si no nos hacen una oferta mejor, entonces sabremos que comenzaremos a organizar huelgas más amplias en todo el sistema en la primavera", aseguró.