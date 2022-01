Arrestan a cuatro adolescentes por estafa en recaudación de fondos

Dos residentes de Anaheim y dos menores fueron arrestados en una estafa de recaudación de fondos de $589 en Perris en la que supuestamente afirmaron que un menor necesitaba dinero para una condición médica falsa, dijeron las autoridades.

El hecho se reportó el viernes, a las 1:35 p.m., en la intersección del Bulevar Perris y Nuevo Road, según un comunicado de prensa del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside.

El caso salió a la luz después de que los agentes recibieran quejas de miembros de la comunidad sobre personas que solicitaban dinero para un menor que padecía una afección médica, dijeron las autoridades.

Los agentes dijeron que la condición médica fue inventada y que los sospechosos habían usado una foto en un letrero de Internet.

Los agentes arrestaron a Davide Nistor y Ana Maria Dumitru, ambos de 18 años. Dos menores, de 16 y 14 años, también fueron detenidos y luego entregados a los servicios de protección infantil.

Los letreros y el dinero recaudado fueron incautados, dijeron las autoridades.

"El Departamento del Alguacil del Condado de Riverside desalienta a los residentes a donar dinero a cualquier persona que tenga un letrero casero que busque dinero porque, en la mayoría de los casos, es una estafa", dijeron las autoridades en el comunicado de prensa.

