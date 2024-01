Cierran temporalmente el restaurante Pea Soup Andersen’s en Buellton

Un restaurante al borde de la carretera que ha recibido a residentes y viajeros de la Costa Central en la autopista 101 de California durante aproximadamente un siglo está cerrado temporalmente.

Un letrero verde colocado en la ventana de la entrada del querido restaurante Pea Soup Andersen en Buellton, a unas 130 millas al oeste de Los Ángeles, indicaba que el restaurante estaba cerrado temporalmente por remodelación.

En una declaración a KSBY-TV, representantes de Milt Guggie Enterprises Inc., los actuales propietarios de Pea Soup Andersen's, dijeron: “El restaurante está cerrado temporalmente por remodelación. Esa es toda la información que tenemos en este momento”.

Una experiencia danesa en el sur de California

El restaurador de la costa central, Milt Guggia, compró Pea Soup Andersen de Buelton en 1999 y Pea Soup Andersen de Santa Nella en 2007.

El restaurante abrió sus puertas en 1924. Anton y Juliette Andersen compraron una parcela de terreno y un edificio para abrir el restaurante después de que la carretera se desviara a través de Buellton y llegara la electricidad al Valle de Santa Ynez.

El restaurante abrió como Andersen's Electric Café por su nueva estufa eléctrica antes de cambiar su nombre debido a la popularidad de su exclusiva sopa de guisantes.

Los detalles sobre el plan de reurbanización no estuvieron disponibles de inmediato. El restaurante incluye un gran comedor principal, panadería y tienda de regalos.

El restaurante Pea Soup Andersen's en Santa Anella, ubicado junto a la autopista 5 al suroeste de San José, permanece abierto.

Pea Soup Andersen's Inn en Buellton permanece abierto. La posada es de propiedad y gestión independiente.

