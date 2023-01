Niño de 5 años desaparece en aguas torrenciales cerca de Paso Robles

Un niño de 5 años desapareció el lunes en las crecientes aguas de la costa central de California durante una tormenta invernal que ha azotado el estado durante horas con una lluvia implacable.

La madre del niño conducía un camión cuando quedó varado cerca de Paso Robles, a unas 250 millas al noroeste de Los Ángeles. Los testigos sacaron a la mujer a un lugar seguro, pero el niño fue retirado del camión y arrastrado por el agua.

El agua probablemente fluyó hacia un río cercano, dijo Tom Swanson, subjefe del Cal Fire del condado de San Luis Obispo.

La fuerte tormenta invernal hizo que varias zonas, incluyendo parques de casas rodantes, se inundaran en el condado de Ventura. Además, las personas indigentes sufrieron por las lluvias y el frío.

Una búsqueda de aproximadamente siete horas arrojó solo el zapato del niño. La búsqueda se suspendió el lunes por la noche porque los niveles del agua eran demasiado peligrosos para los buzos.

La tormenta azotó a California el lunes, provocando deslizamientos de tierra y flujos de escombros, forzando evacuaciones y cierres de carreteras e inundando arroyos y vecindarios. Más lluvia empaparía el estado el martes antes de que el sistema disminuya hasta la tarde.

Al menos 14 personas han muerto desde que comenzaron las tormentas de invierno la semana pasada. Se esperaba que llegara otra tormenta el miércoles, aumentando la amenaza de inundación en partes ya saturadas del estado.

Las autoridades de carreteras del estado de California dijeron el lunes por la noche que partes de las vías estadounidenses y estatales estaban cerradas debido a inundaciones, lodo o deslizamientos de rocas, fuertes nevadas o derrapes de automóviles y accidentes de camiones.

Los cierres incluyeron carriles hacia el norte de la autopista 101.

