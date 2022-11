Familias piden compensación tras sufrir desalojos hace más de 60 años en Palm Springs

Cientos de familias afroamericanas y mexicanas anunciaron el martes la presentación de un reclamo enmendado afirmando que la ciudad de Palm Springs causó daños por hasta $2 mil millones a familias que fueron desalojadas por la fuerza del vecindario de la Sección 14 del centro en las décadas de 1950 y 1960.

La Sección 14, un vecindario de una milla cuadrada propiedad de Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, fue la principal área residencial para personas de color desde 1930 hasta 1965. Los desalojos comenzaron a fines de 1954 y continuaron durante 12 años hasta 1966.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los abogados que representan a las familias desalojadas realizaron una conferencia de prensa en Los Ángeles para anunciar el reclamo por daños y perjuicios. El evento contó con sobrevivientes de los desalojos, “que los recuerdan vívidamente y... lo que esos desalojos les hicieron a ellos ya sus familias”, dijo Lisa Richardson, vocera de los abogados que representan a las familias, a City News Service.

“Hasta ahora, la ‘Sección 14’ ha sido en gran medida un secreto vergonzoso confinado a los límites de la ciudad de Palm Springs, cuando debería mencionarse junto con Tulsa, Rosewood y Bruce's Beach”, dijo la abogada Areva Martin en un comunicado.

“Estos hechos no están en disputa. Es inconcebible que Palm Springs no se comprometa con toda su energía en hacer que estas familias vuelvan a estar completas. ¿Cuánto tiempo más deberían esperar? Muchos de los sobrevivientes de estos eventos tienen entre 70, 80 y hasta 90 años. No pueden darse el lujo de esperar a que se haga justicia”.

La ciudad de Palm Springs se disculpó formalmente en septiembre de 2021 por los desalojos y el Concejo Municipal pidió a su personal que desarrollara propuestas de posibles inversiones económicas que pudieran actuar como reparación por la destrucción del vecindario de la Sección 14.

Este fin de semana se presentará formalmente una enorme escultura que representa la icónica pose de vuelo de Marilyn Monroe de la comedia romántica de 1955 "The Seven Year Itch", y los manifestantes están preparando para hacer oír sus voces.

La ciudad también retiró una estatua de Frank Bogert, que era alcalde de Palm Springs en ese momento, del frente del Ayuntamiento.

Una resolución aprobada por el consejo el año pasado declaró que “el alcalde Bogert y los líderes cívicos de Palm Springs persiguieron a sus electores de bajos ingresos que residían en las tierras propiedad de los miembros tribales locales.

Al intentar desposeer a los indios de sus tierras tribales y borrar cualquier barrio deteriorado que pudiera degradar la imagen de centro turístico de la ciudad, los funcionarios de Palm Springs desarrollaron e implementaron un plan que incluía tener conservadores no indios designados por un juez local para administrar esas tierras alegando que fueron incapaces de manejarlo por sí mismos.

La implementación exitosa de este plan resultó en la eliminación de la gente de color de la ciudad y reestructuró la configuración de raza y clase de la ciudad”.

Se estima que 200 casas fueron destruidas en el proceso de desalojo masivo, según la ciudad.

“Durante los últimos dos años, el Concejo Municipal y el personal han emprendido un curso destinado a corregir lo que sucedió durante ese período”, dijo la alcaldesa de Palm Springs, Lisa Middleton, en un comunicado.

“Si bien este proceso puede parecer que está tomando más tiempo de lo que a algunos les gustaría, la ciudad tiene la obligación, no solo con los que fueron desplazados, sino también con sus residentes, empresas y contribuyentes, de investigar a fondo la historia a medida que desarrolla programas de remediación”. que sean justos para todos”.

Richardson dijo que a pesar de las acciones del año pasado, la ciudad aún no ha proporcionado ninguna compensación o restitución a las personas afectadas por los desalojos.

Con la crisis de vivienda, se están dando más desalojos injustificados. Estos son los derechos que tienen los inquilinos ante una acción injustificada.

Dijo que hay más de 500 sobrevivientes y descendientes de los desalojados.

El 21 de noviembre, la ciudad publicó una solicitud de propuestas de firmas calificadas para ayudar a desarrollar un programa de reparaciones para los afectados por los desalojos. Las propuestas deben presentarse a las 2 p.m. 20 de diciembre.

Para más información sobre esta propuesta, haga clic aquí.