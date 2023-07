Perro de Palm Springs se convierte en el primer “alcalde canino” de la ciudad

Buddy Holly, un Petit Basset Griffon Vendéen de 6 años con cabello canoso, prestó juramento como el primer alcalde canino de Palm Spring el lunes.

Buddy, residente de Palm Springs, ganó el premio Best in Show en la 147.ª exposición canina del Westminster Kennel Club en mayo. Cada año, cerca de 3,000 perros de todo el mundo compiten en varias competencias en el Show.

El Westminster Kennel Club Dog Show es el segundo evento deportivo más antiguo que se lleva a cabo de manera constante en Estados Unidos después del Derby de Kentucky. Comenzó en 1877, en Nueva York, un par de años antes de que Thomas Edison inventara la bombilla.



La nueva fama de Buddy alentó a Palm Springs a darle su nuevo título de alcalde.

“Solo queríamos celebrar que tenemos al mejor perro viviendo aquí en Palm Springs”, dijo Amy Blaisdell, directora de comunicaciones de la ciudad de Palm Springs.

“Nos consideramos una de las comunidades más amigables con las mascotas en la nación. Realmente promovemos el turismo de mascotas”, agregó Blaisdell.

Ella espera que hacer de Buddy el Canine Mayoy de la ciudad “ayude a nuestra ciudad a tener un poco más de exposición” y “eduque a la comunidad sobre su raza especial”.

Los Petit Basset Griffon Vendeen son perros de caza de conejos franceses, y son conocidos por ser pequeños y felices. Buddy es el primero de su raza en ganar la competencia.

