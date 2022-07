Admira las vistas panorámicas en el Pacific Surfliner de Amtrak en camino al Comic-Con

Lo que debes saber Comic-Con de San Diego se celebrará del 21 al 24 de julio.

Pacific Surfliner de Amtrak ofrece una forma de ahorrar gasolina para viajar.

El Surfliner ofrecerá alrededor de 6,000 asientos más durante un período de cuatro días para los fanáticos que viajan a San Diego para el Comic-Con.

¿Te apetece una manera escénica de llegar al Comic-Con en San Diego sin gastar tus ahorros para la jubilación en gasolina?

Amtrak acaba de abrir asientos adicionales en su Pacific Surfliner, que cuenta con vistas pintorescas "a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, que presta servicio a 27 estaciones".

Amtrak advierte a los viajeros que reserven con anticipación, ya que se espera que 160,000 personas viajen a San Diego para el gran evento.

Comic-Con es un evento para personas que aman todo lo relacionado con los cómics y se reúnen para ofrecer mercancía, organizar paneles y, en los últimos años, se ha convertido en el lugar donde los estudios de cine lanzan clips para promocionar sus últimas creaciones.

También hay todo un mundo en marcha fuera de las puertas de Comic-Con, desde búsquedas del tesoro hasta experiencias de realidad aumentada. Lea más sobre qué hacer sin una insignia en Comic-Con haciendo clic aquí.

Amtrak está agregando dos trenes especiales con los siguientes horarios:

El tren 568 partirá de Los Ángeles a las 9:10 a.m. y llegará a San Diego a las 12:04 p.m., haciendo todas las paradas intermedias.

El tren 589 partirá de San Diego a las 6:01 p.m. y llegará a Los Ángeles a las 9:26 p. m., haciendo todas las paradas intermedias

El servicio ferroviario de pasajeros también recomienda a los viajeros que presten atención a su cuenta de Twitter para determinar cuándo los trenes están más ocupados.

Nota importante: para obtener un asiento garantizado y evitar estar de pie, debe subir a la clase ejecutiva en lugar de la sección de turismo. Aquellos que compran clase ejecutiva y reservan con anticipación obtienen un "refrigerio y bebida de cortesía y embarque prioritario en San Diego".

Sin embargo, los boletos sin reservación cuentan con flexibilidad, ya que los pasajeros pueden tomar un tren diferente al que reservaron originalmente.

