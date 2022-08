Paciente con viruela del mono viaja a Los Ángeles porque en San Diego los recursos son escasos

SAN DIEGO. - Un paciente con viruela del mono visitó una clínica en Chula Vista luego que comenzó a experimentar síntomas, le hicieron la prueba y cuando no recibió respuesta y al ver que sus síntomas empeoraban decidió irse a Los Ángeles para recibir cuidado médico. TELEMUNDO 20 habló con expertos de salud en el condado de San Diego quienes admitieron que no hay suficientes recursos.

Manuel Soltero, residente de College, se enteró que dio positivo a la viruela símica apenas este sábado. Desde un principio experimentó síntomas muy similares a los del COVID-19 pero jamás se le cruzó por la mente que se convertiría en uno de los primeros casos de la viruela del mono en el condado de San Diego.

“Empecé a sentir fiebre primero como todos los de COVID-19”, explicó Soltero, quien cree que se contagió durante Comic-Con. “Yo estaba en Comic-Con. Todos estábamos sudando mucho. Yo creo que allí todo empezó”.

El pasado 2 de agosto, el condado de San Diego declaró la viruela del mono una emergencia de salud pública. Lo que liberaría más recursos para hacerle frente a la enfermedad.

El condado de San Diego sigue el ejemplo de California alocando recursos para combatir el brote de la viruela símica.

Sin embargo, Soltero dijo que cuando fue a recibir cuidado médico, la espera fue muy larga. “Me hicieron esperar de 10 a 15 días, no me llamaron para nada. Me hicieron esperar mucho”, aseguró.

Según Soltero, primero acudió a una clínica en Chula Vista donde según le realizaron una prueba para la viruela del mono, pero pasaron días y no recibió un informe de los análisis. Al ver que sus síntomas cada día empeoraban, buscó ayuda fuera del condado.

En una clínica en Los Ángeles le confirmaron el diagnóstico, lo que lo convirtió en uno de los 71 casos positivos de viruela símica en el condado de San Diego. Entre estos solo hay una mujer infectada.

De acuerdo con el doctor Dr. William Tseng, asistente director médico del condado de Kaiser Permanente en San Diego, los recursos por parte del gobierno federal son limitados y aún más limitados los que llegan a la región. Además, en los últimos días se han elevado entre 40 y 50% las solicitudes locales de pruebas del virus del mono en la última semana.

Si bien no se sabe que el virus sea mortal o que cause muchas hospitalizaciones, todavía existe mucha preocupación para quienes están lidiando con los síntomas.

CÓMO SE CONTAGIA LA VIRUELA DEL MONO

La mayoría de los contagios han ocurrido tras un contacto íntimo con una persona contagiada, pero un simple abrazo o roce de piel es suficiente para esta transmisión

El CDC ha dicho que la viruela del mono se puede propagar a cualquier persona a través del contacto personal cercano, a menudo de piel a piel, que incluye: contacto directo con sarpullido, costras o fluidos corporales de la viruela del simio, tocar objetos, telas y superficies que han sido utilizados por alguien con viruela del mono o contacto con secreciones respiratorias.

"Nuestra estrategia local es realmente realizar pruebas, rastrear y tratar, así que ese es nuestro objetivo desde el punto de vista público del condado y realmente el condado está trabajando muy duro", dijo el Dr. Tseng.

El condado ha dicho que para buscar tratamiento primero debe dar positivo por el virus. Para acceder a una prueba, el condado recomienda llamar a un médico o al 2-1-1 de esa manera, los proveedores pueden tomar una muestra de la lesión y enviar una muestra a un laboratorio para obtener los resultados.