Captado en video: osito de peluche explota en estacionamiento de San Bernardino

Un osito de peluche sorprendió a los dueños de negocios de un centro comercial cuando se despojó de su exterior abrazable y explotó en un estacionamiento de San Bernardino.

El video de vigilancia muestra el momento en que un hombre salió de una camioneta, colocó el peluche no tan tierno en el suelo a solo unos metros de distancia, regresó a su vehículo y se sentó allí mientras el juguete soltaba humo blanco y luego explotaba.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El hombre se dio a la fuga tras la pequeña explosión.

Cuando los bomberos llegaron a la escena, descubrieron un incendio subterráneo en las alcantarillas que incluso se elevaba varios pies sobre el pavimento.

El incidente ocurrió el 14 de septiembre, pero el Departamento de Policía de San Bernardino publicó el video el martes en su página de Facebook.

Chris Gray, sargento del departamento, dijo que nadie resultó herido en la detonación, poco después de las 12:30 p.m., en la cuadra 100 de West Baseline Street.

El hombre que colocó el explosivo fue arrestado por cargos que incluyen posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente y posesión de una sustancia controlada para la venta, dijo Gray.

En su página de Facebook, el departamento de policía dijo que una búsqueda realizada en la casa del hombre encontró una llamada pistola fantasma, más de 200 cartuchos de munición, más de un kilo de metanfetamina con envoltorios para su venta, fuegos artificiales ilegales, un chaleco balístico, dinero en efectivo y tubos metálicos y sierras compatibles con artefactos explosivos.

Gray no pudo proporcionar de inmediato el nombre del hombre y dijo que no estaba seguro del motivo. Sin embargo, comentó lo inusual del caso.

“Nunca se sabe lo que traerá el mañana”, dijo Gray, y agregó que espera que no traiga otro osito de peluche explosivo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.