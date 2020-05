Obispo de iglesia pentecostal en Chula Vista demanda al estado

CHULA VISTA- Un obispo de la comunidad del sur del condado está demandando al estado y al condado, argumentando que es hora de dejar que su iglesia vuelva a abrir para los servicios de adoración porque cree que la iglesia es un servicio esencial.

"Hemos pasado el punto en el que el gobierno puede imponer una orden de emergencia que nos quite nuestro ejercicio libre de religión", dijo el pastor Arthur E. Hodges III, de la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay, a Telemundo 20 el miércoles.

Hodges, junto con el rabino Mendel Polichenco de Jabad del Valle del Carmelo, presentó una demanda de derechos civiles de 128 páginas el 8 de mayo en la corte federal de San Diego desafiando las órdenes de permanencia en el hogar del gobernador de California Gavin Newsom que han prohibido los servicios religiosos durante la pandemia COVID-19.

Tres iglesias del sur de California que desean mantener sus puertas abiertas durante el brote de coronavirus demandaron el lunes al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios.

La demanda también desafía las órdenes del condado de San Diego y los líderes de la ciudad.

“En la última parte de la etapa 2, al cabo de unas semanas‘, centros comerciales, lavaderos de coches, aseo de mascotas, oficinas, cenar en los restaurantes, las escuelas pueden abrir de nuevo, pero de nuevo, no lugares de culto”, lee en parte la queja. "No, las iglesias podrán reabrir meses después en la" Etapa 3 ", al mismo tiempo que salones de belleza, salones de tatuajes, gimnasios, bares y cines. Pero la adoración no es un entretenimiento frívolo: es el primer derecho protegido en la Primera Enmienda ".

Hasta ahora, Hodges y Polichenco han cumplido las órdenes estatales y del condado de mantener cerrados sus lugares de culto.

El obispo dijo que comprende la gravedad de la pandemia de coronavirus.

"Personalmente tuve dos amigos muy cercanos que han perdido la batalla con COVID", explicó en una entrevista en video.

Aún así, Hodges dijo que reunirse en persona es clave para su religión y los cientos de personas en su congregación.

"Por ejemplo, es esencial que las personas se bauticen", dijo. "Pero no puedes bautizarte a ti mismo. Tienes que tener la iglesia, el clero, para hacer eso ”.

Hodges argumenta que es degradante que "los californianos que necesitan el espíritu del Dios Todopoderoso se conforman con los espíritus menores dispensados de las licorerías".

"Cuando el Gobernador Newsom nos coloca en la categoría de eventos deportivos y entretenimiento, no, lo siento, gobernador", agregó.

"Tenemos cuadros que las iglesias de todos los tamaños pueden usar; si su área cuadrada es esta, y normalmente la ha sentado, entonces esto es lo que puede esperar para sentarse y así es como se organiza ", agregó.

Hodges se ha unido a varias iglesias de California en un compromiso de reabrir a fin de mes, pase lo que pase.

"El 31 de mayo, domingo de Pentecostés, las puertas de las iglesias estarán abiertas", dijo.

Pero espera que las cosas se resuelvan para entonces y que desobedecer la ley no sea la respuesta.

"Creo que la desobediencia civil debería ser el último curso de acción", agregó.

El condado por su parte dijo a Telemundo 20 que no comenta sobre litigios pendientes. Telemundo 20 también contactó a la oficina de Newsom para obtener un comentario sobre los pastores en todo el estado que posiblemente reabrirán a fines de mayo, pero no tuvimos respuesta.

Hodges y Polichenco están representados por las Oficinas Legales de LiMandri & Jonna LLP, Thomas More Society y Dhillon Law Group.

Lee la demanda completa aquí.

