¿Nueva escasez de trabajadores en California? La variante Ómicron amenaza con otra crisis laboral

Los reguladores del lugar de trabajo de California están preparados para extender las regulaciones estatales sobre la pandemia hasta el próximo año con algunas revisiones que, según los grupos empresariales, podrían empeorar la escasez de mano de obra.

El principal cambio a la regla temporal revisada de la Junta de Normas de Salud y Seguridad Ocupacional de California borraría las distinciones actuales entre empleados vacunados y no vacunados.

Ambos estarían prohibidos en el lugar de trabajo si entran en contacto cercano con alguien infectado con el virus.

Las reglas temporales revisadas requerirían que los trabajadores expuestos, vacunados pero asintomáticos se queden en casa durante 14 días incluso si dan negativo o, si regresan al trabajo, que usen máscaras y permanezcan a 6 pies (1,8 metros) de los demás durante dos semanas.

La Cámara de Comercio de California se opone a las revisiones, dijo Rob Moutrie, un defensor de políticas del grupo.

"Tratar a personas vacunadas y no vacunadas de manera similar realmente niega el valor científico de la vacuna y desincentiva la vacunación", dijo.

Pero los grupos que representan a los trabajadores apoyan el cambio. Los reguladores fueron tontos al relajar las restricciones en junio bajo la presión de los empleadores y son inteligentes para endurecerlas ahora, dijo Mitch Steiger, un defensor legislativo de la Federación Laboral de California.

"Es bueno que nos demos cuenta de que las vacunas no son la solución milagrosa para sacarnos de esto", dijo Steiger. "Nunca es un buen momento para comenzar a desarmarse contra COVID-19".

La consideración de la junta de seguridad de las reglas revisadas se produce un día después de que California restableció el requisito de que las personas vacunadas y no vacunadas usen máscaras en el interior en un intento por frenar la propagación del virus, incluida la variante Ómicron, mientras las familias y amigos se reúnen durante las vacaciones y aumentan los casos.

Bajo las reglas actuales del lugar de trabajo, los empleados vacunados pueden seguir trabajando incluso si han estado expuestos, a menos que muestren síntomas, bajo el supuesto de que la vacuna generalmente los protegerá.

Otros estados además de California que adoptaron medidas de seguridad en el lugar de trabajo de emergencia COVID-19 incluyen Michigan, Oregón y Virginia.

La Administración Biden ordenó que todos los empleadores estadounidenses con más de 100 trabajadores se vacunen, se realicen pruebas con regularidad o usen máscaras en el trabajo a partir del 4 de enero.

La Cámara de Comercio de California lideró una coalición de alrededor de 60 grupos empresariales que argumentaron en una carta a la junta de seguridad estatal que las vacunas siguen siendo en gran medida efectivas y generalmente previenen enfermedades graves y la muerte incluso si hay infecciones graves.

Un cambio planificado que requeriría pruebas incluso de trabajadores vacunados sin síntomas también podría afectar la disponibilidad de pruebas rápidas y aumentar los costos de los empleadores, dijeron los grupos, que incluyen agronegocios, minoristas, constructores de viviendas, restauradores y fabricantes, junto con ciudades y condados.

Las salvaguardias más estrictas "solo empeorarán la actual escasez de mano de obra que afecta a los lugares de trabajo de California", predijo Moutrie. “Además, restablecer el distanciamiento social por persona simplemente no es factible en muchos lugares de trabajo” que tendrían que mover físicamente las estaciones de trabajo o el equipo.

Las reglas se aplican a casi todos los lugares de trabajo del estado, incluidas las oficinas, las fábricas y las tiendas minoristas.

La Motion Picture Association dijo que las salvaguardias no son factibles para quienes filman películas, programas de televisión o comerciales porque "no se puede esperar que los empleados que trabajan frente a la cámara se cubran la cara" y los que peinan y maquillan "no pueden realizar sus tareas laborales". mientras se mantiene a seis pies de distancia de otros empleados ".

La junta de seguridad de siete miembros es el brazo de formulación de políticas de lo que se conoce como Cal / OSHA. Conformó sus regulaciones actuales con los estándares generales estatales impuestos por el gobernador Gavin Newsom en junio solo después de semanas de intriga durante las cuales primero pospuso, luego rechazó, luego adoptó y luego rescindió las reglas propuestas anteriormente que habrían entrado en conflicto con la directiva más amplia de Newsom.

Los intereses laborales en general no se han opuesto a los últimos cambios, que estarían en vigor desde el 14 de enero hasta el 14 de abril.

Pero están molestos porque otras reglas propuestas que se considerarán en marzo eliminarían la licencia por enfermedad pagada por el empleador para los empleados que están expuestos o contraen el virus.

El objetivo era permitir que los trabajadores con salarios más bajos y sin licencia por enfermedad se tomaran un tiempo libre en lugar de ir a trabajar y propagar el virus porque no podían permitirse quedarse en casa.

Si la eliminación propuesta se mantiene, "los trabajadores se verán obligados a tomar la decisión imposible de ir a trabajar cuando estén enfermos o quedarse en casa sin paga", dijo Stephen Knight, director ejecutivo del grupo de defensa laboral WorkSafe, en una petición en línea a Cal / OSHA. Junta de Normas.

Los defensores laborales también podrían trabajar a través del proceso presupuestario estatal, la Legislatura y el gobernador para mantener el programa, pero prefieren mantener el requisito existente, dijeron Knight y Steiger.

El jueves, la junta organizará un panel de discusión sobre cómo debe manejar las futuras regulaciones pandémicas, impulsada por una propuesta el mes pasado del Western Steel Council.

El consejo sugirió en una carta a la junta que todo el proceso regulatorio se ha vuelto tan complicado y la pandemia tan cambiante que la junta debería dejar de intentar establecer sus propias reglas en el lugar de trabajo.

El consejo dijo que sería mejor para la junta simplemente instruir a las empresas para que sigan las pautas en evolución del Departamento de Salud Pública de California.