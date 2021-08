Visita inesperada: coyote sorprende a estudiantes en su primer día de clases

LOS ÁNGELES - El primer día de clases en una escuela de Northridge fue interrumpido por una visita inesperada.

Cuando los maestros y el personal de la escuela Nuestra Señora de Lourdes comenzaban a recibir a los estudiantes, fueron sorprendidos por la visita de un coyote que se encaminaba a una de las aulas.

El animal se instaló en uno de los estantes de libros, en un rincón del aula, como esperando al maestro para comenzar la clase.

Sin embargo, se quedó esperando por el docente y los alumnos.

"A medida que los estudiantes comenzaron a llegar, lo que hicimos fue cerrar la puerta del aula para que no se escapara hasta que llegaran las personas del departamento de control de animales", dijo el padre Fili Cortez.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de agosto. El coyote apareció de repente y se dirigió hacia el aula, ante la mirada atónita de los presentes, dijo el padre Cortez.

El animal no dio muestras de agresividad, a pesar de la presencia de las personas. "Se notaba más que todo asustado, como pendiente de sí mismo", dijo el sacerdote. "Supimos de inmediato que no sería una amenaza para alguien".

Este incidente también dejó una lección sobre el trato que deben recibir los animales para evitar que se pongan violentos.

"Lo que pensé de inmediato, cuando entró [a la escuela] fue en la seguridad", dijo el padre Cortez. "Pero, honestamente, sentí lástima por el animal".

El sacerdote destacó que no deseaba que le ocurriera algo malo al animal.

"Algo que he aprendido es que debemos ser hospitalarios con esos animales que no están en su hábitat natural", dijo el sacerdote. "Asegurémonos de no hostigarlos, de que el animal se sienta lo más seguro posible".

De acuerdo a expertos en cuidado de animales, cuando alguien se encuentra con un coyote o cualquier animal salvaje, lo mejor es apartarse del lugar y no enfrentar al animal.