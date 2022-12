Capa de nieve en montañas de California aumenta tras las tormentas de diciembre

El nivel de la capa de nieve en todo el estado de California está más del 200 por ciento por encima de lo normal para esta época del año después de que las poderosas tormentas de diciembre cubrieron de nieve las montañas de Sierra Nevada.

La capa de nieve en todo el estado, una medida crítica para los administradores de recursos hídricos, alcanzó el 223 por ciento de lo normal para el lunes. El martes, esa cifra era del 213 por ciento de lo normal, según datos del Departamento de Recursos Hídricos de California.

Hace un año, la capa de nieve en todo el estado estaba en un triste 22 por ciento de lo normal.

Acumulación de nieve en California a través de los años

Gran parte del agua de California proviene del derretimiento de la nieve en las montañas de Sierra Nevada. En un escenario ideal, las tormentas cubren las montañas con nieve durante el invierno, formando el embalse natural.

Esa nieve luego se derrite a fines de la primavera y principios del verano, reponiendo el sistema de agua del estado.

California registró sus primeros tres meses más secos del año registrados para comenzar 2022. En la última encuesta manual de la capa de nieve de la temporada pasada en abril, la capa de nieve estaba en un 38 por ciento de lo normal.

Estado de sequía en California

El mapa del Monitor de Sequía de Estados Unidos de la semana pasada muestra casi todo el estado con sequía moderada. La sequía severa y extrema persiste en la parte central del estado y en el centro-norte de California.

El condado de Los Ángeles tiene franjas de sequía moderada y severa con una zona de sequía extrema en la esquina noroeste del condado.

Las condiciones han cambiado poco en los últimos tres meses, según el informe publicado el jueves.

La sequía dramática en 2021, casi tan seca como la de 2002 y uno de los años más secos jamás registrados en la región.

La tormenta invernal detrás de la fuerte capa de nieve cerró las carreteras de montaña en Sierra Nevada y se está moviendo a través de los Estados Unidos, llegando a las llanuras a mediados de semana.

La estación de esquí Heavenly en Lake Tahoe suspendió algunas de sus operaciones cuando la tormenta golpeó el sábado. El complejo publicó un video de sillas elevadoras que se balancean violentamente debido a ráfagas que superaron las 100 mph, junto con un recordatorio en Twitter de que los cierres por viento son "siempre para su seguridad".

Hacia el sur, Mammoth Mountain informó que cayeron más de 20 pulgadas (51 cm) de nieve el sábado, con otros 2 pies posibles a medida que la cola del sistema se movía a través de la Sierra oriental.

La capa de nieve del sur de Sierra estaba en 257 por ciento de lo normal el lunes.

El laboratorio de nieve de UC Berkeley Central Sierra en Soda Springs, California, informó el domingo por la mañana que habían caído más de 43 pulgadas en un lapso de 48 horas.

Efecto de las condiciones climáticas

Un tramo de 70 millas de la Interestatal 80 de Estados Unidos en dirección este se cerró el sábado “debido a la visibilidad cero” desde la ciudad de Colfax, en el norte de California, hasta la frontera del estado de Nevada, dijeron funcionarios de transporte. Se exigieron cadenas en gran parte del resto de la I-80 y otras rutas en las montañas desde Reno hacia Sacramento.

Muchas otras carreteras clave se cerraron debido a las fuertes nevadas, incluido un tramo de la Carretera 89 de California entre Tahoe City y South Lake Tahoe, dijo la patrulla de caminos.

El Servicio Forestal de Estados Unidos emitió una advertencia de avalancha para el interior de las montañas al oeste del lago Tahoe, donde dijo que "varios pies de nieve nueva y vientos fuertes darán lugar a peligrosas condiciones de avalancha".

Las ráfagas de hasta 80 kph (50 mph) que enviaron árboles a las casas en el condado de Sonoma al norte de San Francisco el sábado podrían alcanzar los 160 kph (100 mph) sobre las cumbres de Sierra el domingo, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticaron fuertes lluvias durante el fin de semana desde San Francisco hasta la cresta de Sierra con hasta 2 pulgadas (5 cm) en el Área de la Bahía y hasta 5 pulgadas (13 cm) en Grass Valley al noreste de Sacramento.

También se emitieron advertencias y alertas en todo el sur de California, ya que las fuertes lluvias causaron inundaciones localizadas en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los meteorólogos en Arizona emitieron una alerta de tormenta invernal para el norte y el centro de Arizona a partir del domingo por la noche para áreas por encima de los 5000 pies (1,525 metros), incluidas Flagstaff, Prescott y el Gran Cañón, donde se pronosticaron temperaturas heladas y hasta un pie de nieve.

