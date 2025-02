Newsom quiere acelerar una norma para que las casas de California sean más resistentes a incendios

SACRAMENTO, California - Mientras Los Ángeles se recupera de los letales incendios forestales de enero que destruyeron miles de viviendas, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el jueves que ordenará al estado que avance con regulaciones largamente postergadas que requieren que los propietarios de viviendas en áreas de alto riesgo limpien los materiales combustibles alrededor de sus hogares.

Su oficina no indicó de inmediato si la orden ejecutiva establecerá un cronograma para implementar la norma, que fue aprobada por los legisladores en 2020 y originalmente estaba prevista que entrara en vigencia el 1 de enero de 2023. Se espera que Newsom la firme después de su viaje a Washington para abogar por la ayuda en caso de desastre.

La norma exige que los propietarios de viviendas retiren materiales como plantas muertas y muebles de madera a menos de cinco pies de las viviendas en zonas propensas a incendios. Mientras varios fuegos arrasaban barrios de Los Ángeles en enero, las normas aún no estaban redactadas, y la Junta de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado expresó a The Associated Press (AP) el mes pasado que no tenía un plazo firme para completarlas. Los funcionarios estatales dijeron en una reunión de noviembre que es probable que la junta no considere el borrador hasta finales de este año, aunque el estado ya ha alentado a los propietarios de viviendas a adoptar la práctica en su sitio web.

En respuesta a preguntas de la AP el mes pasado, los legisladores que patrocinaron la legislación original dijeron que estaban frustrados por la demora. Los expertos señalaron que es probable que los requisitos más estrictos pudieran haber salvado algunas casas del incendio Palisades, que se convirtió en el más destructivo en la historia de la ciudad de Los Ángeles.

La mayoría de los vecindarios devastados por el incendio Palisades se encuentran en áreas que deben cumplir con los requisitos estatales para mantener los alrededores inmediatos de sus hogares libres de materiales combustibles. También estarían sujetos a las nuevas reglas porque el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California los considera de mayor riesgo de fuegos. El incendio, impulsado por vientos huracanados que esparcieron brasas por el aire, destruyó al menos 5,000 estructuras en áreas que incluyen Pacific Palisades, Malibú y Topanga Canyon.

Según la última propuesta, las viviendas existentes tendrían tres años para cumplir con las normas, por lo que no está claro cuántas casas se habrían salvado. Pero limpiar el área inmediata alrededor de las viviendas probablemente hubiera hecho alguna diferencia, según varios expertos.

"Estos pasos impulsarán acciones proactivas para defender las viviendas más vulnerables y eliminar el material combustible a menos de cinco pies de las casas para reducir el riesgo de que una vivienda se incendie en un fuego provocado por brasas", dijo el secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot. Su agencia supervisa la junta que es responsable de redactar las normas.

La orden ejecutiva también ordenará a CalFire que añada alrededor de 1.4 millones de acres nuevos de tierra al mapa de zonas propensas a incendios, lo que someterá a los propietarios de viviendas en esas áreas a las normas. Algunas ciudades y propietarios de viviendas ya están adoptando la práctica de forma voluntaria.

"Para satisfacer las necesidades de un clima cada vez más extremo, donde los edificios de hace décadas no fueron planificados ni diseñados para las realidades actuales, estas propuestas son parte de una estrategia estatal más amplia para desarrollar la resiliencia de los bosques y los incendios forestales, desde la gestión forestal hasta enormes inversiones en personal y equipos de extinción de incendios, el endurecimiento de la comunidad y la adopción de tecnologías de respuesta de última generación", indicó Newsom en un comunicado.

El mes pasado, funcionarios estatales dijeron a la AP que Newsom había propuesto gastar $25 millones para ayudar a los propietarios de viviendas a cumplir las normas y otros requisitos de espacio defendible.

California ya aplica algunas de las leyes de espacio defendible más estrictas del Oeste, que exigen a los propietarios de viviendas en lugares propensos a incendios que mantengan el área inmediatamente alrededor de sus casas libre de jardinería y otros materiales que puedan incendiarse. El estado comenzó a exigir a los propietarios de viviendas en áreas de alto riesgo que limpiaran los materiales inflamables a menos de 30 pies de sus casas en la década de 1960 y luego amplió las normas para incluir áreas dentro de los 100 pies de las estructuras en 2006.