Newsom no suspenderá orden de estado de emergencia generado por la pandemia

Si bien California terminará la mayoría de sus restricciones generadas por la pandemia el 15 de junio, el gobernador Gavin Newsom dijo el viernes que no levantará el "estado de emergencia" en todo el estado que le otorga amplios poderes para suspender o declarar nuevas reglas y regulaciones.

California ha estado en estado de emergencia desde el 4 de marzo de 2020. Desde entonces, Newsom ha autorizado miles de millones de dólares en gastos de emergencia y emitido al menos 47 órdenes ejecutivas para alterar o suspender 200 leyes y regulaciones estatales debido al virus, según un resolución escrita por senadores estatales republicanos.

Newsom dijo que la mayoría de las restricciones del estado terminarán el 15 de junio, pero que eso no significa que levantará el "estado de emergencia" en esa fecha.

“Todavía estamos en estado de emergencia. Esta enfermedad no se ha extinguido. No se ha desvanecido, no se está quitando los meses de verano ", dijo Newsom durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer los condados ganadores de las 15 personas ganadoras de $50,000 por haberse vacunado.

Newsom puede poner fin al estado de emergencia él mismo. La Legislatura estatal también puede ponerle fin al aprobar una resolución concurrente. Los republicanos en el Senado estatal, encabezados por la senadora estatal Melissa Meléndez, han intentado repetidamente forzar una votación sobre una resolución para poner fin a la emergencia. Pero los demócratas, que tienen la mayoría de escaños, siempre lo han bloqueado.

"Si Newsom cree que el estado es lo suficientemente seguro para reabrir, entonces es seguro que la gente pueda tomar decisiones por sí misma sin sus reglas arbitrarias y caprichosas", dijo el líder republicano del Senado, Scott Wilk. "Creo que es hora de que cuelgue su corona y restaure nuestra democracia".

California ha tardado más que otros estados en poner fin a sus reglas sobre el COVID-19. Es probable que Newsom enfrente una elección revocatoria a finales de este año, un esfuerzo impulsado por la ira por su manejo de la pandemia.

Desde que el esfuerzo de retirada ganó fuerza, Newsom y la Legislatura han autorizado $ 2.3 mil millones en pagos en efectivo para adultos de bajos ingresos, con planes para otorgar otros $ 8.1 mil millones en reembolsos a la mayoría de los adultos contribuyentes a finales de este año. Y se ha comprometido a dar más de $ 100 millones en incentivos para que las personas se vacunen.

El viernes, Newsom respondió a las críticas de que esas decisiones fueron impulsadas por el deseo de generar buena voluntad entre los votantes y evitar una salida anticipada del cargo.

"Cada una de las decisiones que he tomado es coherente con el trabajo que he realizado durante décadas y en lo que he hecho campaña", dijo Newsom.