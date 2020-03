El gobernador Gavin Newsom emitió una nueva orden ejecutiva el jueves en respuesta a la nueva pandemia de coronavirus, que ahora tiene casi 200 casos positivos reportados en el estado.

La orden ejecutiva de Newsom exime un período de espera de una semana para las personas que están desempleadas o discapacitadas como resultado del virus, que también se conoce como COVID-19, prepara al estado para comandar propiedades para su uso en el tratamiento, cuarentena o aislamiento de personas, y permite a los cuerpos legislativos celebrar reuniones electrónicamente, entre otras políticas.

En una sesión informativa a última hora de la mañana en el Capitolio del Estado en Sacramento, Newsom dijo que 198 personas en todo California han dado positivo por COVID-19, incluidas 21 del miércoles.

Newsom aseveró que solo cuentan con 8.227 kits disponibles en todo el estado hasta el mediodía del jueves para detectar el virus, y hasta la fecha se han realizado 1.573 pruebas.

El funcionario dijo que los laboratorios privados están ayudando al estado a ampliar la cantidad de pruebas disponibles y que las autoridades también están trabajando para eventualmente establecer sitios de pruebas centralizados que sean fácilmente accesibles.

A partir del viernes dos laboratorios de la empresa Quest se sumarán a la lista de laboratorios que realizarán pruebas para detectar el coronavirus. Estos laboratorios podrán realizar más de 5 mil pruebas al día.

"Mi mayor preocupación es que podríamos estar realizando pruebas a mucha más gente", dijo.

El Gobernador también proporcionó una actualización sobre el crucero en cuarentena Grand Princess actualmente atracado en el puerto de Oakland, diciendo que 1,963 pasajeros han sido evacuados del barco a partir del miércoles por la noche, con la esperanza de que más de 400 más puedan abandonar el barco el jueves.

Newsom enfatizó la guía estatal de salud pública publicada el miércoles por la noche para grandes reuniones que dice que las no esenciales deben limitarse a no más de 250 personas, y las reuniones de personas con mayor riesgo de enfermedad grave por el virus se limitan a no más de 10 personas s siguiendo pautas de distanciamiento social.

La orden ejecutiva completa de Newsom sobre la respuesta al coronavirus se puede encontrar en https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.12.20-EO-N-25-20-COVID-19. pdf.