Familia de Murrieta alega que su hija de 16 años fue agredida sexualmente en una ambulancia

La familia de una niña de 16 años dice que fue agredida sexualmente.

Pero dónde y cuándo supuestamente sucedió hace que el ataque sea aún más inquietante: en la parte trasera de una ambulancia.

La niña y los investigadores del alguacil creen que otras mujeres fueron víctimas del mismo trabajador de la ambulancia.

"Mi corazón está un poco acelerado... hay mucho que asimilar", dijo la adolescente de Murrieta, quien pidió no usar su nombre.

Fue hace cinco días, el viernes, cuando dice que su escuela le llamó una ambulancia por una emergencia médica.

Se dirigía a recibir ayuda en el hospital, en la parte trasera de una ambulancia y bajo el cuidado de un trabajador de la ambulancia donde se suponía que debía estar a salvo, o eso creía.

"Me preguntó mi nombre y edad. Me preguntó si soy sexualmente activa", dijo. "Dije que no'".

"Lo que realmente me preocupó fue que siguió insistiendo en ese tema".

Ella dice que el trabajador de la ambulancia luego la besó, procedió a manosearla y luego la agredió sexualmente. La niña dice que se congeló de miedo y que el hombre se jactó de otras víctimas.

"Me dijo que había otras mujeres jóvenes con las que hacía cosas, y que tenía una chica nueva cada semana".

El departamento del alguacil del condado de Riverside arrestó a Jason Anderson, de 22 años, de Wildomar, a quien identificaron como empleado de American Medical Response o AMR.

Los investigadores creen que puede haber víctimas adicionales que aún no se han presentado.

El abogado y la familia de la víctima creen que hay muchos otros por ahí.

"Él vio que ella era muy hermosa, joven y, lo que es más importante, vio que era extremadamente vulnerable y explotó eso", dijo el abogado Dan Gilleon.

"Nunca esperé que algo así pudiera suceder", dijo la madre de la niña. "Además, no le deseo esta circunstancia a nadie".

El empleador de Anderson envió una declaración que decía en parte:

"El empleado en cuestión fue puesto en licencia administrativa durante el curso de nuestra investigación interna y no ha trabajado desde el día en que ocurrió el presunto incidente. AMR cooperará plenamente durante el curso de la investigación del alguacil de Riverside".

Anderson fue liberado de la cárcel después de pagar una fianza. Debe comparecer ante el tribunal en junio y enfrenta cargos por delitos graves de agresión sexual y penetración a la fuerza.

