“Nube” de abejas ataca a mujer y bomberos frente a una casa en Murrieta

Una mujer fue picada cientos de veces por lo que un vecino describió como una nube de abejas en un ataque aterrador en la entrada de su casa en el condado de Riverside.

El vecino Chuck Wing llamó de inmediato al 911 después de ver a su vecina luchando para alejar las abejas en la cuadra 2300 de Spring Branch Court.

“Si puedes imaginar una nube, una nube visible”, dijo Wing. “Estimábamos en el vecindario de 10,000 abejas. No tenía la capacidad de hacer frente a la ferocidad del ataque. Empeoró y empeoró y cuando llegó al suelo se volvió salvaje”.

Los bomberos llegaron y rociaron agua sobre la víctima. Los vecinos dijeron que los bomberos también parecían estar rodeados mientras intentaban detener el enjambre.

“Estos muchachos aparecieron y fueron atacados”, dijo Wing. “Realmente héroes en esta comunidad”.

Un apicultor finalmente sometió la colmena.

Los vecinos dijeron que la colmena había estado bajo el techo de una casa durante años. La víctima se recupera tras ser dada de alta de un hospital.

Un portavoz de la ciudad de Murrieta, ubicada a unas 80 millas al sureste de Los Ángeles, dijo que la ciudad ha estado al tanto de la situación desde principios de junio.

"La ciudad de Murrieta se enteró de las preocupaciones sobre el cumplimiento del código en esta propiedad el 6 de junio de 2023 y está trabajando activamente con los miembros de la familia, los recursos del condado y los miembros de la comunidad que cooperan para resolver los problemas", dijo la ciudad en un comunicado enviado por correo electrónico a la estación hermana NBCLA.

"La ciudad ha estado ejerciendo diligencia con este caso, pero la ley de California requiere que la ciudad le dé al dueño de la propiedad la oportunidad de resolver los problemas en la casa por su cuenta.

"La ciudad está monitoreando la situación de cerca y se compromete a seguir los requisitos del debido proceso legal para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar del dueño de la propiedad y la comunidad vecina. La ciudad sigue siendo diligente y está lista para intensificar su respuesta si las circunstancias lo justifican".

