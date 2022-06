Propietario de casa de 93 años dispara a intruso en Moreno Valley

El dueño de una casa de 93 años le disparó al menos a un intruso en Moreno Valley después de que un grupo de ellos entrara a su casa y lo atacara, dijeron él y el alguacil del condado de Riverside el miércoles.

Justo después de la medianoche, Joe Teague abrió fuego dentro de su casa de Moreno Valley contra un grupo de intrusos después de que, según él, comenzaron a atacarlo.

“El hecho es que cuando entraron a la fuerza se llevaron muchos de mis equipos y me acerqué a ellos para ponerlos bajo arresto ciudadano”, dijo.

Los agentes de la estación de Moreno Valley fueron llamados a su casa en la cuadra 24300 de la Avenida Eucalyptus para una llamada de un tiroteo.

“Seguí diciéndoles que tengo una escopeta con tres cartuchos, pero en realidad solo tenía uno. Y seguían tirándome cosas”, dijo Teague.

El intruso herido estaba en estado crítico, dijo el departamento del alguacil. La Unidad Central de Homicidios estaba investigando el miércoles por la mañana. La unidad de homicidios fue llamada debido a la gravedad de las heridas del intruso.

Oscar Malma está casado con la nieta de Teague. Dijo que Teague perdió recientemente a su esposa y que han ocurrido múltiples allanamientos en su casa.

“Pasó una vez el viernes, el viernes fueron a allanar la casa. Y ahora pasó esto en medio de la noche. Lo estaban buscando”, dijo Malma.

Dice que Teague ha estado viviendo con su hija recientemente después de que su esposa muriera hace unos meses, por lo que no está tanto en casa.

Dice que los ladrones se han dado cuenta.

“Es un viejo plomero jubilado y tiene muchas herramientas. Él también era músico, entonces tiene muchos instrumentos musicales. Poco a poco lo han ido estafando”, dijo Malma.

Teague fue interrogado durante mucho tiempo por los investigadores.

No está claro si se han realizado arrestos.

"No culpo a Joe. Ha estado trabajando toda su vida, tiene 93 años. Ha estado trabajando en su vida y las pequeñas cosas que tiene, necesita protegerlas", dijo Malma.

