Los californianos decidirán sobre la Proposición 21, la Medida de control de alquileres

CALIFORNIA- Se pedirá a los votantes de California que decidan durante las elecciones presidenciales de 2020 si permiten que los gobiernos locales establezcan un control de alquiler en las propiedades de más de 15 años.

El control de las rentas es un tema muy controvertido que ya no ha tenido éxito ante los votantes.

En 2018, los votantes dijeron 'no' a una medida de control de alquileres, pero sus partidarios lo intentan nuevamente en noviembre con una versión reducida que permite a los gobiernos locales colocar el control de alquileres solo en propiedades residenciales que tienen más de 15 años.

Proposition 21 , una iniciativa impulsada por una petición, permitiría a los gobiernos locales acudir con su propio tipo de control de alquileres. Los partidarios han dicho que esto es necesario para combatir el aumento de los alquileres. Sin embargo, oponentes dicen que esto perjudicará las viviendas futuras.

Votar 'sí' a la Prop 21 permitiría a las ciudades o condados limitar cuánto pueden aumentar los propietarios el alquiler cada año.

"El control de rentas es un elemento clave para asegurar que la clase trabajadora de San Diego esté protegida y que podamos preservar viviendas asequibles", dijo Rafael Bautista, miembro del Sindicato de Inquilinos de San Diego.

La Prop 21 limitaría a las ciudades a promulgar medidas de control de alquiler solo en viviendas que tengan más de 15 años y limitaría los aumentos de alquiler en unidades vacías.

Bautista es parte del Sindicato de Inquilinos de San Diego, un grupo que se ha estado manifestando para cancelar el alquiler durante la pandemia, por lo que cree que la Prop 21 podría ayudar a los inquilinos a largo plazo.

Los opositores argumentan que un mayor control de los alquileres empeorará la crisis de la vivienda.

"Es un incentivo para que un propietario desocupe al inquilino que tiene que puede haber estado allí de 10 a 15 años y obtenga un nuevo inquilino con un aumento del 15% y lo convierta en el estándar para tratar de llevarlo al mercado ", explicó Rachael Callahan.

Rachael Callahan es una abogada de desalojos que representa a los propietarios, le preocupa que el control de los alquileres pueda dañar a los desarrolladores y futuras viviendas.

"Si un propietario no puede aumentar el alquiler, no tiene ningún incentivo para mejorar sus propiedades", dijo Callahan. "Porque si voy a gastar $ 10,000 para actualizar las ventanas para que estén insonorizadas y no puedo recapitular eso en el valor de un año de alquiler después, es problemático y no lo voy a hacer".

Bautista dijo que el objetivo principal de todos debería ser querer evitar los desalojos y reducir la falta de vivienda.

"Primero debemos priorizar a las personas y luego la propiedad y las ganancias deben ser nuestra segunda preocupación", dijo Bautista.

La Prop 21 tiene una excepción para los propietarios que no poseen más de dos casas con títulos distintos o intereses subdivididos.

"Por lo tanto, como la Proposición 21 está muy estancada 'esta es la regla, este es el límite de alquiler y las localidades pueden hacer lo que quieran', creo que es demasiado confuso", dijo Callahan.