Mujer en moto muere tras caer desde el tercer nivel de un estacionamiento

Una mujer que aparentemente estaba aprendiendo a andar en motocicleta murió después de perder el control y caer del estacionamiento de un centro comercial al norte de Los Ángeles.

Los agentes fueron llamados el lunes por la noche al Westfield Valencia Town Center, en la cuadra 24000 de Town Center Drive. Encontraron a una mujer que cayó del tercer nivel de un estacionamiento.

La mujer de unos 20 años murió en el lugar.

Las autoridades dijeron que aparentemente estaba aprendiendo a andar en motocicleta, perdió el control y se cayó del estacionamiento.

La mujer no ha sido identificada pendiente de notificación a la familia.

