Detienen en Los Ángeles a sospechoso de extorsiones sexuales en línea

Las autoridades de Los Ángeles detuvieron a una persona sospechosa de cometer extorsión sexual contra menores de edad.

Jonathan Kassi fue detenido el jueves 15 de diciembre por la policía de Los Ángeles en el área de Reseda. El hombre de 25 años es un estudiantes en el Los Angeles Community College y, según la policía de la ciudad de San José, también está involucrado a una red de extorsiones sexual que proviene de la Costa de Marfil.

“Es muy peligroso cuando nos estamos comunicando y mandando información a una persona que es un desconocido”, dijo el sargento Christian Camarillo, del Departamento de Policía de San José.

La extorsión sexual o “sextortion” como se le conoce en inglés, es un grave delito federal que involucra a adultos que engañan a menores de edad, para obligarlos a enviar material sexual explícito a través de las redes sociales, para posteriormente exigirles dinero a cambio de no difundir las fotos o vídeos.

Según los detectives, el detenido usaba los nombres “Emily Smith” y “Kassi Jonathan” para contactar a sus víctimas por las redes sociales. Simulaba ser una jovencita y les enviaba fotos íntimas y les pedía a las víctimas que les enviaran las suyas a cambio.

Una vez que obtenía las fotografías, comenzaba a extorsionarlos.

Kassi fue arrestado por el caso de Ryan Last, un joven de 17 años quien, al parecer, le envió una foto. El sospechoso le exigió $5,000 para no enviarla a familiares y amigos pero, al no poder pagar más, el joven se quitó la vida.

“Fue un engaño para robarle su inocencia y su dinero”, dijo el detective jubilado, Moises Castillo.

Castillo investigó crímenes sexuales contra menores por más de dos décadas. Señala que, el año pasado, el FBI recibió reportes de 3,000 víctimas de delitos de extorsión sexual en el país.

La madre de Ryan, Pauline Stuart, estuvo en la corte de Santa Clara el lunes, cuando se realizó el anuncio.

Un proyecto de ley, que aún necesita la aprobación del Senado, podría permitir este tipo de litigios en California.

“Solo se preocupan por el dinero y no les importa a quienes perjudican”, dijo Stuart.

Los investigadores creen que podrían haber más víctimas, no solo en California sino en otros estados del país, como Nebraska e Illinois.