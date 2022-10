Lo que debes saber sobre las propuestas que legalizarían las apuestas deportivas en California

Los californianos tendrán la tarea de aprobar o no el próximo 8 de noviembre dos propuestas que podrían legalizar las apuestas deportivas en el estado dorado.

Se trata de los proyectos de ley 26 y 27 que, aunque buscan un mismo fin, si se aprueban, tendrían deferentes beneficiarios.

La Propuesta 26 legalizaría las apuestas deportivas para mayores de 21 años, en persona y exclusivamente solo en los casinos operados por tribus e hipódromos. los impuestos recaudados se destinarían para programas sobre adicción a las apuestas, cumplimento de la ley y al presupuesto general del estado.

“El estado estima que va a hacer por lo menos $30,000 millones cada año que se pueden usar para cosas como educación, escuelas, wildfires”, explicó Jacobo Mejía, vocero de Pechanga Band of Indians.

También permitiría a los casinos tribales ofrecer juegos de ruleta y dados, sin embargo, la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco, no ve esto como un beneficio directo para la economía local, sino solo para un grupo muy reducido.

“Continúa creando un monopolio que ha existido por mucho tiempo. entonces nos oponemos porque no vemos que haya algo bueno económicamente para nuestra comunidad y negocios pequeños”, indicó Carlos Solórzano, CEO de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco.

Los críticos también alegan que las tribus que no operan casinos no verían beneficios.

“Los líderes de las tribus ya han prometido que van a darle partes de las ganancias a las tribus que no tienen casinos y que tienen casinos bien chiquitos”, dijo Mejías.

La Propuesta 27, también busca legalizar las apuestas deportivas, pero en línea, usando dispositivos móviles, a través de grandes compañías de juegos de azar apoyadas por algunas tribus de California.

La organización Bay Area Community Services apoya la propuesta 27 porque asegura:

“Los ingresos de las apuestas en línea servirán para construir viviendas y dar tratamientos de salud mental”.

El Consejo de la ciudad de San José se opone a la propuesta.

“Las compañías que se beneficiarán no son de San José y las ganancias no se quedarían de manera local, se irían en su mayoría fuera del estado”, afirmó Matt Mahan, concejal Distrito 10 de San José.

La Cámara de Comercio Hispana también alega que se podrían cerrar oportunidades de empleo que ocupan usualmente hispanos si el negocio se permite solo por internet.

“Perdemos de empleo, podemos perder miles de empleos en los casinos porque si no hay demanda, no hay consumo y no hay consumo no hay trabajo”, aseveró Solorzáno.

Un voto sí legalizaría las apuestas deportivas en línea, el voto no mantendría como ilegales estas apuestas.

Los votantes podrían aprobar ambas propuestas y en ese caso la ganadora será la que tenga más votos.